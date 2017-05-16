Російські найманці-дезертири в Донбасі займаються грабунками та пиятикою – розвідка

Через погані умови служби, здирництво та свавілля командирів, в лавах окупантів дедалі більше втікачів.

Російські окупанти "очищують" Донбас від себе VK/Фёдор Болдырев

, у тому числі зі зброєю, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідників, це пов'язано зі зловживанням командним складом службовим становищем, зростанням конфліктів у відносинах між командирами та підлеглими, систематичними грошовими поборами на "потреби підрозділів" та затримками у виплаті грошового забезпечення.

Протягом тижня п'ятеро військовослужбовців 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1-го АК ЗС РФ залишили власні позиції. Двох з них затримали місцеві мешканці під час спроби викрадення майна з автомобілів, розташованих на стоянці.

Ще одна група військовослужбовців 11-го окремого мотострілецького полку (Донецьк) зі зброєю залишила передову позицію і пограбувала продуктовий магазин. Російські військові вжили викрадені алкогольні напої та продукти харчування. Одного з них було знайдено неподалік місця злочину у непритомному стані з ознаками алкогольної інтоксикації.

Військовослужбовець 7-ої окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2-го АК дезертирував зі зброєю. Під час спроби затримання воєнною поліцією дезертир застосував зброю та був вбитий.

Як повідомлялося раніше, під час перевірок російськими кураторами терористичних організацій "ДНР і "ЛНР", були виявлені численні факти дезертирства російських військових з окупованих районів Донецької та Луганської областей разом зі зброєю. При цьому дезертири заздалегідь облаштовують схованки викраденої зброї, боєприпасів і майна з метою подальшого продажу.

Під час перевірки підрозділів російсько-окупаційних військ командуванням біли виявлені чисельні випадки дезертирства особового складу, а також розкрадання озброєння та боєприпасів.