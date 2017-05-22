Топ Новини
<
>

Російські куратори зажадали від бойовиків припинення самообстрілів – ІС

22 травня в 11:51

Командування терористів отримало наказ поліпшити координацію підрозділів і частин НЗФ, а також боротися з пияцтвом в лавах бойовиків.

Боевики_4
Командування окупантів Донбасу вимагає від них менше пити і краще цілитися
Facebook/Gennadiy Dubovoy
Командування російсько-окупаційних військ стурбоване чисельними випадками самообстрілів терористів і в категоричній формі зажадало від командирів підрозділів і частин "1-го АК ДНР" припинити їх, повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Так, в районі Авдіївки танк бойовиків обстріляв позиції власної піхоти чотирма ОФ-снарядами. В районі Водяного окупанти накрили мінометним вогнем калібру 120 мм один із власних опорних пунктів. В районі Бахмутської траси терористи обстріляли з кулеметів свою ДРГ. Також фіксувався випадок помилкового мінування підходів до власного населеного пункту.

"Російські куратори в "1-му АК ДНР" категорично вимагають від командирів частин і підрозділів поліпшити взаємодію і дисципліну у формуваннях першої лінії. Пропонується розгорнути посилену боротьбу з "поширенням зловживання спиртними напоями" в першій лінії, особливо серед командного складу, відповідального за прийняття рішень і віддачу бойових наказів", - пише Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

Читайте також: Бойовики "ДНР" обстріляли російських військових, згинули двоє — розвідка

Як повідомлялося раніше, бойовики терористичного угруповання "ЛНР" через низьку взаємодію між підрозділами з зенітної установки обстріляли безпілотний літальний апарат російських військових"Орлан-10".

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги Росія бойовики обстріл ДНР
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.37
EUR 29.48
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...