Російські куратори зажадали від бойовиків припинення самообстрілів – ІС

Командування терористів отримало наказ поліпшити координацію підрозділів і частин НЗФ, а також боротися з пияцтвом в лавах бойовиків.

Командування окупантів Донбасу вимагає від них менше пити і краще цілитися Facebook/Gennadiy Dubovoy

Командування російсько-окупаційних військ стурбоване чисельнимиі в категоричній формі зажадало від командирів підрозділів і частин "1-го АК ДНР" припинити їх, повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Так, в районі Авдіївки танк бойовиків обстріляв позиції власної піхоти чотирма ОФ-снарядами. В районі Водяного окупанти накрили мінометним вогнем калібру 120 мм один із власних опорних пунктів. В районі Бахмутської траси терористи обстріляли з кулеметів свою ДРГ. Також фіксувався випадок помилкового мінування підходів до власного населеного пункту.

"Російські куратори в "1-му АК ДНР" категорично вимагають від командирів частин і підрозділів поліпшити взаємодію і дисципліну у формуваннях першої лінії. Пропонується розгорнути посилену боротьбу з "поширенням зловживання спиртними напоями" в першій лінії, особливо серед командного складу, відповідального за прийняття рішень і віддачу бойових наказів", - пише Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомлялося раніше, бойовики терористичного угруповання "ЛНР" через низьку взаємодію між підрозділами з зенітної установки обстріляли безпілотний літальний апарат російських військових"Орлан-10".