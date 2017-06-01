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Російські куратори виявили факт розкрадання бойовиками пального - розвідка

1 червня в 13:25

У кожному з підрозділів окупантів бракує до двох тонн палива.

Бензин дефицит
Російські "улюбленці" розікрали усе надіслане з РФ
alphagas.ru
Комісія Генерального штабу ЗС РФ під час перевірок з'єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК виявила чисельні факти розкрадання бойовиками пального та пально-мастильних матеріалів, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Так, в 11 окремому мотострілецькому полку (Донецьк) 1 АК виявлено відсутність пально-мастильних матеріалів у великих обсягах.

"У кожному перевіреному підрозділі нестача дизельного пального та бензину складає до двох тонн, а на складах бракує великої кількість запасів моторних масел і мастильних матеріалів, які були поставлені з території РФ цього року",  - наголошують розвідники.

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Нагадаємо, на початку квітня з Російської Федерації на тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей прибуло 25 цистерн пально-мастильних матеріалів загальною масою більше тисячі тонн.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Росія бойовики розкрадання комісія бензин
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