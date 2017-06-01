Російські куратори виявили факт розкрадання бойовиками пального - розвідка

У кожному з підрозділів окупантів бракує до двох тонн палива.

Російські "улюбленці" розікрали усе надіслане з РФ alphagas.ru

Комісія Генерального штабу ЗС РФ під час перевірок з'єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК виявила, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Так, в 11 окремому мотострілецькому полку (Донецьк) 1 АК виявлено відсутність пально-мастильних матеріалів у великих обсягах.

"У кожному перевіреному підрозділі нестача дизельного пального та бензину складає до двох тонн, а на складах бракує великої кількість запасів моторних масел і мастильних матеріалів, які були поставлені з території РФ цього року", - наголошують розвідники.

Нагадаємо, на початку квітня з Російської Федерації на тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей прибуло 25 цистерн пально-мастильних матеріалів загальною масою більше тисячі тонн.