Російські куратори бойовиків незадоволені їхньою "самодіяльністю" при обстрілах позицій ЗСУ – ІС

Накази "командирів" НЗФ несуть загрозу життю і здоров'ю окупантів і погіршують їх морально-психологічний стан.
У звіті за травень цього року, зокрема, обговорюються проблеми тієї самої "бойової активності" терористів.
Так, нарівні з "плановими" обстрілами і провокаціями сил АТО існую "позапланові", викликані низьким рівнем військової дисципліни терористів і "самодіяльністю" їх командирів. Крім того, у деяких випадках бойовики самі, без наказів вищого командування, приймали рішення про відкриття вогню.
"Також у документі зазначено, що у безлічі підрозділів не дотримується рекомендований режим ведення вогню, часто допускаються необгрунтовані переміщення бойової техніки і озброєння", - пише Тимчук на своїй сторінці в Facebook.
Крім того, командири окупантів нерідко ставлять особовому складу "бойові завдання", що загрожують життю і здоров'ю особового складу, але не обумовлені реальною тактичною необхідністю. Морально-психологічний стан бойовиків "викликає тривогу" у російських кураторів.
Нагадаємо, раніше у ГУР повідомили про те, що через неукомплектованість особовим складом, командування 2-го АК ЗС РФ примушує командирів підпорядкованих з'єднань і частин приймати на військову службу жінок.
На початку березня бойовики терористичного угруповання "ЛНР" здійснили провокаційні обстріли позицій сил АТО для виклику вогню у відповідь, щоб зірвати проведення перевірки своїх позицій посадовцями Південного ВО ЗС РФ. Росіяни прибули в ОРДЛО аби перевірити зростання кількості випадків мародерства та інших правопорушень терористів.DT.UA