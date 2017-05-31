Російські куратори бойовиків незадоволені їхньою "самодіяльністю" при обстрілах позицій ЗСУ – ІС

Накази "командирів" НЗФ несуть загрозу життю і здоров'ю окупантів і погіршують їх морально-психологічний стан.

Бойовики в Донбасі відкривають вогонь коли заманеться, а не виходячи з наказів командирів і реальної тактичної обстановки vk/club_donbasskih

Російські куратори бойовиків "штабу" терористичної організації "ЛНР" підготували "звіт про бойову активність корпусу" для Центру територіальних військ ПВО ЗС РФ, повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

У звіті за травень цього року, зокрема, обговорюються проблеми тієї самої "бойової активності" терористів.

Так, нарівні з "плановими" обстрілами і провокаціями сил АТО існую "позапланові", викликані низьким рівнем військової дисципліни терористів і "самодіяльністю" їх командирів. Крім того, у деяких випадках бойовики самі, без наказів вищого командування, приймали рішення про відкриття вогню.

"Також у документі зазначено, що у безлічі підрозділів не дотримується рекомендований режим ведення вогню, часто допускаються необгрунтовані переміщення бойової техніки і озброєння", - пише Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

Крім того, командири окупантів нерідко ставлять особовому складу "бойові завдання", що загрожують життю і здоров'ю особового складу, але не обумовлені реальною тактичною необхідністю. Морально-психологічний стан бойовиків "викликає тривогу" у російських кураторів.

Нагадаємо, раніше у ГУР повідомили про те, що через неукомплектованість особовим складом, командування 2-го АК ЗС РФ примушує командирів підпорядкованих з'єднань і частин приймати на військову службу жінок.

На початку березня бойовики терористичного угруповання "ЛНР" здійснили провокаційні обстріли позицій сил АТО для виклику вогню у відповідь, щоб зірвати проведення перевірки своїх позицій посадовцями Південного ВО ЗС РФ. Росіяни прибули в ОРДЛО аби перевірити зростання кількості випадків мародерства та інших правопорушень терористів.