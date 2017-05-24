Російське паливо постачається в Донбас через фірми-прокладки – ІС

При цьому місцеві чиновники розкрадають російську продукцію і перепродають населенню.

Російське паливо потрапляє у Донбас "козячими стежками"

Поставки російських паливно-мастильних матеріалівздійснюються за спеціальною схемою, повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Так, постачанням ПММ завідує "Федеральне державне унітарне підприємство "Зовнішньоекономічне об'єднання "ПРОМСИРОВИНАИМПОРТ", яке є структурним підрозділом Міністерства енергетики Російської Федерації.

Паливо імпортується на окуповану терористичною організацією "ДНР" територію в розпорядження ТОВ "Сфера-Град", розташоване в окупованому Донецьку по вулиці Ціолковського, 9. Потім воно реалізується підконтрольними терористам АЗС "Республіканської паливної компанії" (всього понад 50 заправок).

Крім того, у забезпеченні "ДНР" російським паливом також беруть участь ПП "Сфера Сервіс", фактично розташоване в Горлівці, але зареєстроване у Донецьку, на проспекті Миру, 15, та ТОВ "Сервіс Постачань", зареєстроване в Таганрозі Ростовської області РФ.

Краснодарське ТОВ "Агроцентр Єврохім-Краснодар" через ПП "Сфера Сервіс" імпортує на окуповані території добрива. А через ТОВ "Сервіс Постачань" окуповані бойовиками заводи ОРДО отримують російський металопрокат.

Промислові товари широкого споживання поставляються з Росії у розпорядження так званого "МНС ДНР".

"Крім того, зазначені структури беруть участь в контрабандних схемах поставок промислових товарів з Росії, які реалізуються в "ДНР" населенню", - пише Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

27 лютого ватажки терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" висунули "ультиматум" офіційному Києву і пообіцяли, що якщо до 1 березня блокада ОРДЛО не буде знята, вони "введуть зовнішнє управління на всіх підприємствах української юрисдикції", що працюють на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

1 березня в "ДНР" і "ЛНР" заявили, що підприємства під українською юрисдикцією переходять під "зовнішнє управління" цих формувань. Бойовики мають намір стягувати податки з цих підприємств.

Керівник Федерального агентства з державних резервів Російської Федерації Дмитро Гогін заявив про те, що Росія дійсно надає "гуманітарну підтримку" захопленим бойовиками терористичних організацій "Л-ДНР" підприємствам Донбасу.