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Росія спробує впливати на Україну в форматі кібервійни – Порошенко

16 травня в 02:57
Президент вважає, що Росія намагалася вплинути на результати виборів по всій Європі, в США.
Порошенко
Порошенко звинуватив Росію в каибервойне
Росія спробує впливати на Україну в форматі кібервійни, але це буде марно, про це він заявив президент України Петро Порошенко в ефірі телеканалу ICTV.

 "Нещодавно ми бачили кібервійну, коли російські кібервойска намагалися вплинути на результати виборів по всій Європі, в США. Ми очікуємо, що це вони будуть намагатися зробити в Україні. Упевнений, що наша рішучість і єдність не залишать жодних шансів (на це)" " , - сказав він в понеділок увечері.

Нагадаємо, 7 грудня хакери атакували сайти Міністерства фінансів, Пенсійного фонду та Державної казначейської служби. Протягом доби доступ до сайтів вдалося відновити.

5 жовтня хакери терористів зламали сторінку прес-центру штабу АТО в Facebook, розмістивши на ній матеріали з пропагандою терористичних угруповань ОРДЛО. Контроль над сторінкою був відновлений через тиждень.

Офіційний сайт Міністерства оборони піддався кібератаці.

 

За матеріалами: УНІАН
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