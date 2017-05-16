Росія спробує впливати на Україну в форматі кібервійни – Порошенко

Порошенко звинуватив Росію в каибервойне

Росія спробує впливати на Україну в форматі кібервійни , але це буде марно, про це він заявив президент України Петро Порошенко в ефірі телеканалу ICTV.

"Нещодавно ми бачили кібервійну, коли російські кібервойска намагалися вплинути на результати виборів по всій Європі, в США. Ми очікуємо, що це вони будуть намагатися зробити в Україні. Упевнений, що наша рішучість і єдність не залишать жодних шансів (на це)" " , - сказав він в понеділок увечері.