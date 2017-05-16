Росія спробує впливати на Україну в форматі кібервійни – Порошенко

"Нещодавно ми бачили кібервійну, коли російські кібервойска намагалися вплинути на результати виборів по всій Європі, в США. Ми очікуємо, що це вони будуть намагатися зробити в Україні. Упевнений, що наша рішучість і єдність не залишать жодних шансів (на це)" " , - сказав він в понеділок увечері.
Нагадаємо, 7 грудня хакери атакували сайти Міністерства фінансів, Пенсійного фонду та Державної казначейської служби. Протягом доби доступ до сайтів вдалося відновити.
5 жовтня хакери терористів зламали сторінку прес-центру штабу АТО в Facebook, розмістивши на ній матеріали з пропагандою терористичних угруповань ОРДЛО. Контроль над сторінкою був відновлений через тиждень.
Офіційний сайт Міністерства оборони піддався кібератаці.