Росія посилила репресії в Криму після рішення Міжнародного суду ООН – Чубаров

Окупаційна адміністрація не збирається виконувати приписи міжнародних судів.

Росія ігнорує рішення міжнародних судів щодо Криму Крим.Реалії

Росія ігноруєпро припинення переслідувань за етнічною ознакою та скасування заборони діяльності Меджлісу в окупованому Криму. Репресії набули системного характеру й посилюються, повідомив народний депутата України, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Не виконати рішення Міжнародного суду Росія не може. Вона не тільки є стороною процесу, вона зобов'язана і знала про це, коли погодилася на цей суд. Але виконувати це рішення вона теж не буде. Вони шукають якийсь вихід з того, щоб не виконувати це рішення", – заявив Чубаров в ефірі телеканалу "112. Україна" в неділю, 4 червня.

Голова Меджлісу нагадав про рішення Європейського суду з прав людини, який Кремль й окупаційна адміністрація півострова також ігнорують.

"Конституційний суд РФ дав їм можливість: за рішенням Верховного суду Росії якщо це рішення, яке приймається Європейським судом з прав людини, що нібито суперечить правам людини, вони його виконувати не будуть", - пояснив політик.

Нагадаємо, Міжнародний суд ООН в Гаазі погодився на введення тимчасових заходів у справі "Україна проти Росії" в питанні дискримінації національних меншин у Криму. Крім того суд зобов'язав Росію відновити Меджліс і утриматися від обмежень для кримських татар у представництві своїх інтересів.

Також серед вимог знаходиться відновлення освіти в Криму українською мовою. Крім цього, суд попросив обидві сторони утриматися від будь-яких форм расової дискримінації.

Детальніше про позови української сторони проти РФ у міжнародних судах читайте в статті Валентини Самар "У суду без слідства" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".