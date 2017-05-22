Росія планує замінити дискредитованих командирів бойовиків в Донбасі на нових – розвідка

Винними у зниженні морально-психологічного стану окупантів займеться військова прокуратура.

Терористи в Донбасі невдовзі отримають нових "стрєлкових-гіркіних" Facebook/Gennadiy Dubovoy

Командування російсько-окупаційних військ в Донбасі розпочало підготовку до проведення ротації командного складу з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Задля цього військова прокуратура Центру територіальних військ Південного ВО ЗС РФ проводить додаткові розслідування злочинів і правопорушень, що призвели до небойових втрат особового складу, розкрадання зброї, боєприпасів та іншого майна, а також зниження морально-психологічного стану військовослужбовців.

"Слідчими військової прокуратури передбачається допитати низку командирів та підпорядкованих їм начальників фінансових служб, які підозрюються у розкраданні та нецільовому використані коштів, виділених на організацію бойової підготовки у зимово-весняний період навчання", - розповідають розвідники.

Крім того, російські слідчі планують встановити реальні причини суттєвого зниження морально-психологічного стану особового складу з'єднань і частин російсько-терористичних військ, що призвело до збільшення кількості злочинів та масових випадків дострокового розірвання контрактів на службу у НЗФ. Насамперед перевірятимуться випадки звільнення військовослужбовців зі складу 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) та 11 окремого мотострілецького полку (Донецьк) 1 АК ЗС РФ.

Раніше в розвідці повідомили, що бойовики в Донбасі масово звільняються через затримку "зарплатні".

Командування російсько-окупаційних військ вживає заходів з недопущення масового звільнення особового складу. Через брак окупантів в 7-ій окремій мотострілецькій бригаді (Брянка) 2-го АК ЗС РФ терористи не можуть виконувати бойові задачі.