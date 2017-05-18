Росія намагається знищити національну самосвідомість кримськотатарського народу – Турчинов

Цивілізовані країни повинні зайняти консолідовану позицію проти агресивних проявів зовнішньої політики РФ, заявив секретар РНБО.

Турчинов розповів про репресії проти кримських татар в окупованому Криму

Російський режим намагається знищити уісторичну пам'ять і національну самосвідомість кримських татар, заявив секретар РНБО Олександр Турчинов.

У своєму зверненні з нагоди річниці депортації кримськотатарського народу, оприлюдненого прес-службою РНБО, Турчинов нагадав, що понад 70 років тому тоталітарний радянський режим почав масштабну операцію з виселення кримськотатарського народу з рідної землі. Всього за два дні більше 200 тисяч осіб відправили до місця висилки.

"Сьогодні події в Криму розгортаються за подібним сценарієм. Путінська Росія, анексувавши півострів, намагається знищити національну свідомість, історичну пам'ять, культурні традиції та гідність кримських татар. Всі прояви непокори та несприйняття анексії жорстко придушуються, активістів арештовують та засуджують за надуманими звинуваченнями", – зазначив він.

Він також вказав на наслідки окупації Криму, серед яких – переслідування корінного народу, заборона діяльності Меджлісу, створення на півострові атмосфери страху, репресії та перетворення Криму у військову базу.

"Агресори у всі часи розуміли лише силу, тому відповідь може бути лише одна - сильна консолідована позиція всіх цивілізованих країн проти агресивних проявів зовнішньої політики РФ. Груба жорстока сила ніколи не переможе правду та справедливість", – підкреслив він.

18 травня в Україні відзначають День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. По всій країні заплановані меморіальні заходи із вшанування пам'яті жертв депортації кримських татар.

Крім того, після незаконної окупації Криму Росією навесні 2014 18 травня визначено як День боротьби за права кримськотатарського народу.

Після захоплення Криму російська окупаційна влада забороняє кримським татарам організовувати дні пам'яті жертв депортації, влаштовуючи свої пам'ятні дні.