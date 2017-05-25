РНБО не розглядала питання припинення ж/д сполучення з Росією

Про припинення залізничного сполучення України з Росією написало російське видання "КоммерсантЪ". Українські чиновники впевнено спростовують.

Надійшло третє спростування перекриття залізниці на Росію Андрій Товстиженко, ZN.UA

РНБО України не розглядала питання припинення пасажирських залізничних перевезень між Україною і Росією.

"Питання припинення пасажирських перевезень по залізниці в Росії на засіданні РНБО не розглядалося", - повідомила прес-служба РНБО у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Раніше російське видання "КоммерсантЪ" з посиланням на джерело, близьке до уряду України, писало, що з 1 липня Україна може повністю припинити пасажирське залізничне сполучення з Росією.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що Кабінет міністрів України не планує припиняти залізничне і автобусне сполучення з Росією.

У прес-службі "Укрзалізниці" DT.UA повідомили, що не планують припинення залізничного сполучення з Росією. У державного підприємства немає ніяких документів, які б регламентували припинення залізничного сполучення, квитки продовжують продавати.