Топ Новини
<
>

РНБО не розглядала питання припинення ж/д сполучення з Росією

25 травня в 13:20

Про припинення залізничного сполучення України з Росією написало російське видання "КоммерсантЪ". Українські чиновники впевнено спростовують.

poezd_vokzal_ukrzaliznicya_perron-2_web.jpg
Надійшло третє спростування перекриття залізниці на Росію
Андрій Товстиженко, ZN.UA
РНБО України не розглядала питання припинення пасажирських залізничних перевезень між Україною і Росією.

"Питання припинення пасажирських перевезень по залізниці в Росії на засіданні РНБО не розглядалося", - повідомила прес-служба РНБО у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Раніше російське видання "КоммерсантЪ" з посиланням на джерело, близьке до уряду України, писало, що з 1 липня Україна може повністю припинити пасажирське залізничне сполучення з Росією.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що Кабінет міністрів України не планує припиняти залізничне і автобусне сполучення з Росією.

Читайте також: Більшість експертів схвалили блокування російських соцмереж – опитування "Демініціатив"

У прес-службі "Укрзалізниці" DT.UA повідомили, що не планують припинення залізничного сполучення з Росією. У державного підприємства немає ніяких документів, які б регламентували припинення залізничного сполучення, квитки продовжують продавати.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна , DT.UA ,
Читайте також
Теги залізниця припинення РНБО
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.27
EUR 29.40
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...