Рішення Арбітражу по суперечці "Нафтогазу" з "Газпромом" можуть імплементувати до кінця літа

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Імплементація рішення дозволить "Нафтогазу" закуповувати "газпромівський" газ за значно нижчою ціною, ніж в Європі.

Рішення Арбітражу дасть "Нафтогазу" можливість купувати дешевий російський газ DT.UA

Остаточне рішення Стокгольмського арбітражу про зміну контрактної формули ціни російського газу для "Нафтогазу" може бути імплементовано вже до кінця нинішнього літа, після чого "Нафтогаз" зможе закуповувати "газпромівський" газ за значно нижчою ціною, ніж в Європі.

Про це у своїй статті для DT.UA пише Алла Єрьоменко, посилаючись на джерело в "Нафтогазі".

За її словами, біфуркація рішення (тобто винесення проміжних рішень як мінімум в два етапи) Стокгольмським арбітражем у суперечці між "Нафтогазом" та "Газпромом" означає відстрочку винесення остаточного вердикту арбітрів на невизначений час.

Так, остаточне деталізоване рішення Арбітражу про зміну контрактної формули ціни російського газу для "Нафтогазу" може бути прийнято та введено в дію до моменту закінчення дії контракту купівлі-продажу природного газу, укладеного між НАК "Нафтогаз України" і ПАТ "Газпром" в 2009 році.

В такому випадку "Нафтогаз" просто не встигне скористатися вигідними для нього змінами в контракті, особливо з урахуванням того, що після остаточного рішення належить складна процедура узгодження між сторонами договору імплементації рішення арбітрів.

В той же час, у "Нафтогазі" зазначають, що дана процедура не настільки тривала.

"Як запевнило джерело DT.UA в "Нафтогазі", вона не така тривала, особливо якщо сторони будуть зацікавлені в якнайшвидшій зміні цих положень контракту. Більш того, рішення може бути імплементоване вже до кінця нинішнього літа, а контракт купівлі-продажу газу дійсний до 31 грудня 2019 р. Таким чином, "Нафтогаз" зможе закуповувати "газпромівський" газ за значно нижчою ціною, ніж у Європі. Причому купувати як мінімум 2–2,5 року", – йдеться в статті.

Єрьоменко вказує, що в статуті НАК "Нафтогаз України" однією з основних цілей значиться отримання прибутку, в тому числі за рахунок закупівлі газу за найбільш вигідною ціною.

"Тільки у разі політичного рішення й прямого наказу не закуповувати дешевого газу у "Газпрому" менеджмент "Нафтогазу" муситиме відмовитися від нього", – підкреслює вона.

Раніше повідомлялося, що "Нафтогаз" отримав рішення Стокгольмського арбітражу у виробництві проти російського "Газпрому" щодо контракту на поставку газу. За словами глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва, арбітраж повністю відхилив вимоги "Газпрому" щодо принципу "бери або плати".

Нагадаємо, взаємні претензії "Газпрому" і "Нафтогазу" за контрактом купівлі-продажу газу становлять близько $ 45,7 млрд і $ 17,9 млрд (без відсотків – $ 36,7 млрд і $ 14 млрд) відповідно.

Детальніше про рішення Стокгольмського арбітражу у виробництві "Нафтогазу" проти "Газпрому" читайте у статті Алли Єрьоменко "Стокгольмський абордаж" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".