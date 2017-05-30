"Регіональний коефіцієнт" у вступній кампанії-2017 стимулює неякісну освіту – думка

Коефіцієнти дозволять регіональним вузам отримати фінансування і набрати трохи більше студентів, ніж вони заслуговують своїми авторитетом та якістю.

"Регіональний коефіцієнт" порушує права українських абітурієнтів на рівний доступ до освіти

Застосування у вступній кампанії 2017 року так званого регіонального коефіцієнта порушує права українських абітурієнтів на рівний доступ до освіти і стимулює неякісну освіту. Про це у своїй статті дляпише Оксана Онищенко.

Автор вказує, що в нинішньому році конкурсний бал вступника (куди підсумовуються бали за ЗНО, атестат та підготовчі курси) буде множитися на здобуток цілої групи коефіцієнтів: регіонального (РК), галузевого (ОК), сільського (СК) та першочергового (ПОК).

Міністр освіти Лілія Гриневич, коментуючи дані зміни, стверджувала, що даними коефіцієнтами відомство хоче збалансувати кількість вступників у всіх регіонах України.

"Якщо діти вступають до Києва, то їхній коефіцієнт 1.Якщо до Дніпра, Львова, Одеси, Харкова — 1,01, якщо до Донецької чи Луганської областей, переміщених ВНЗ, то їхній коефіцієнт — 1,03. По всіх інших регіонах — 1,02", – цитує Онищенко слова міністра.

Автор вказує, що введення такого механізму – це порушення рівного доступу та стимулювання неякісної освіти.

"Ми давно говоримо про необхідність оптимізації вишів, коли на плаву залишаться лише сильніші, ті, які користуються попитом серед абітурієнтів і мають авторитет серед роботодавців. А тепер, схоже, цей попит намагаються підтримати штучно", – зазначає Онишенко.

За інформацією DT.UA ідею регіонального коефіцієнту внесла в Умови прийому до вищих навчальних закладів спілка ректорів одного з південних регіонів.

"Причому спочатку ця ідея була відкинута робочою групою, а потім виринула знову, щоправда вже у компромісному варіанті: регіональний коефіцієнт є, але він маленький. Революції у вступі він не зробить, однак десть змогу регіональним вишам, слабшим, ніж центральні, вижити й отримати фінансування, — вони зможуть набрати трохи більше студентів, ніж на те заслуговують своїми авторитетом і якістю", – полягає в статті.

Детальніше про вступної кампанії 2017 року читайте в статті Оксани Онищенко "Фарширована качка. Як зробити вступну кампанію більш ефективною" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".