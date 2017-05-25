Реформи в Україні ще не провалилися остаточно - Atlantic Council

Міклош вважає, що за три роки Україна досягла помітних змін, хоча шлях до успіху доведеться подолати.

Міклош вважає, що Україна ще може добитися успіху в реформах. stainlesstlrat.livejournal.com

На Заході багато хто вже готовий списатиз рахунків. Такі люди помилково вірять, що українські спроби провести зміни переживають стагнацію, корупція надто поширена, а країна воює. Однак, українським реформам ще не пришов кінець.

Про це в статті для Atlantic Council пише колишній міністр фінансів Словаччини і голова Стратенічної групи радників з питань реформ в Україні Іван Міклош.

Він радить оцінити зміни з огляду того, в якому стані країна була в 2014 році. Два десятиліття корупці і беззаконня олігархічної системи стримували розвиток України після 70 років нефункціонального комуністичного режиму. Варто додати до цього наслідки анексії Криму, торговельної і збройної воєн, розв'язаних Росією. Але, на думку Міклоша, Україна змогла встояти і подолати низку перешкод. Після падіння ВВП на 17% у 2014-2015 роках, її економіка в минулому році показала зростання на 2,3% в минулому році, хоча МВФ чекав, що показник не перевищить 1,5%. На думку Міклоша, Україна все ж добилася певних успіхів у сфері макроекономічної стабілізації, очистки банківського сектору, а також у боротьбі з корупцією.

Колишній словацький міністр зауважує, що Київ зміг скоротити девіцит бюджету від 10,5% ВВП до 2,2%, скоротити державні витрати, стабілізувати валюту і інфляцію. Він вказує, що багато банків в Україні служили просто "банкоматами" для своїх власників, залучали депозити, а потім видавали їх в якості кредитів, які ніколи не поверталися. Держава тоді компенсувала втрати вкладників за рахунок платників податків. Сьогодні майже половина зі 180 банків в країні закриті через таку поведінку, а інших змусили підвищити свій коефіцієнт достатньості капіталу. Найбільший банк "Приватбанк" був націоналізований через те, що не зміг виконати цю норму.

Корупція досі лишається великою проблемою. Але Міклош зауважує, що є і позитивні зрушення, які не були легкими чи маленькими. Він нагадує про підвищення тарифіф на енергоносії, маніпуляції з якими довгий час були найбільшим джерелом корупції. Також хабарники користувалися непрозорою системою держзакупівель, яку тепер замінила відкрита система Prozorro.

Крім того, Міклош зауважує, що за останні три роки Україна скасувала понад три тисячі регуляторних норм, які теж давали поле для хабарництва і тиску на бізнес. Кількість необхідних довідок була скорочена на 40%, ліцензій - на 46%, дозвільних сертифікатів - на 90%. Він також нагадав про появу в Україні антикорупційних відомств, які підтримує Захід. На думку Міклоша, НАБУ виявився досить ефективним і вперше почав переслідування корумпованих чиновників найвищого рівня.

Але історія реформ продовжується, і значна кількість сфер вимагають уваги. В Україні понад 3 тисячі державних підприємств. І приватизацію досі не вдалося провести. Макроекономічна стабільність досі крихка, а ринок землі так і не був створений. Як і в будь-якій країні, реформи в Україні - це питання здебільшого політичне.

На думку Міклоша, більш широка підтримка реформ у парламенті криє в собі ключ до успіху України. Тому необхідно, щоб вакантні посади голів НБУ і Фонду державного майна обійняли люди, налаштовані проводити зміни. На щастя, в Україні є сильне громадянське суспільство, прихильне до реформ. Крім того, західні країни і їхні міжнародні фінансові інститути теж тут діють. На думку словацького екс-міністра, Україна ще має змогу завершити успішно реформи. Словаччина змогла, а Україна мало чим відрізняється.

Раніше видання Bloomberg писало, що боротьба з корупцією в Україні не буде успішною без судової реформи. Попри те, що запізнілі арешти на найвищому рівні нарешті почалися, багато справ досі не доходять до судів. А підозрювані часто виходять на свободу під заставу, попри бажання слідчих.

Президент Венеціанської комісії Джованні Букіккіо заявляв про те, що створення спеціалізованого антикорупційного суду є необхідною умовою подолання корупції та відновлення довіри до судової системи в Україні.