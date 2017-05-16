Рада заборонила колорадську стрічку та ввела штрафи

Розповсюдження російської імперської символіки є невід'ємною складовою кремлівської пропаганди. В Україні офіційно заборонено.

Колорадів-рецидивістів штрафуватимуть на суму до 5100 грн або саджатимуть на 15 діб UAinfo

Верховна Рада внесла зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Законопроект № 2987 підтримали 238 депутатів.

Закон запроваджує диференційовану адміністративну відповідальність за виготовлення та пропаганду георгіївської (гвардійської) стрічки.

Зокрема, штрафуватимуть на 850-2550 грн за показ георгіївської (гвардійської) стрічки під час масових заходів (мирних зібрань), зображення на плакатах, наліпках, листівках, носіння на одязі, речах, кріплення на автомобілях, використання в сучасних творах мистецтва, використання засобами масової інформації тощо.

Повторне порушення передбачає штраф 2550-5100 грн або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Як наголошується в пояснювальній записці до законопроекту, під час Другої світової війни 1939-1945 років "георгіївська стрічка" вживалася російськими парамілітарними організаціями, що підтримували Нацистську Німеччину у боротьбі проти Радянського Союзу. Зокрема, була присутня серед нагород вояків Російської Визвольної Армії (під проводом генерала Власова), Комітету визволення народів Росії та Козачого Стану.

Стрічка була реанімована на Росії у 2005 році після перемоги Помаранчевої революції та провалу планів взяття під повний контроль України. Георгіївську стрічку намагались протиставити помаранчевій символіці та утвердити як символ "русского мира". Сьогодні стрічка активно використовується на Сході країни бойовиками для розпізнавання "свій-чужий".

Нагадаємо, що так звана "георгіївська" або "колорадская" стрічка стала символом російської агресії проти України починаючи з весни 2014 року. Цю стрічку також мають намір заборонити в Литві.