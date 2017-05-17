Рада визнала аліменти власністю дитини

Закон спрощує механізм прийняття судового рішення щодо стягнення аліментів.

226 депутатів потурбувалися про дітей Василь Артюшенко, DT.UA

Верховна Рада внесла зміни до Сімейного кодексу України, Цивільного процесуального кодексу та закону "Про судовий збір" щодо покращення захисту права дитини на належне утримання". Проект закону №4928 підтримали 226 депутатів.

Законом визначений правовий режим аліментів як власності дитини. Той із батьків, на ім'я якого виплачуються аліменти, розпоряджається аліментами виключно за цільовим призначенням в інтересах дитини. Неповнолітня дитина має право на самостійне одержання аліментів та розпорядження ними відповідно до Цивільного кодексу України.

Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Стягувач аліментів має право звернутися до суду про стягнення аліментів у розмірі на одну дитину – однієї чверті, на двох дітей – однієї третини, на трьох і більше дітей – половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину.

Законом спрощено механізм прийняття судового рішення щодо стягнення аліментів шляхом спрощення судового захисту прав одержувача аліментів, врахування прихованих доходів платника аліментів при визначенні розміру аліментів.

У травні 2016 року Верховна Рада внесла зміни в закони "Про виконавче провадження" та "Про індексацію грошових доходів населення". Законом встановлюється індексація аліментів, в тому числі визначених судом у твердій грошовій сумі.

За підрахунками уповноваженого президента України з прав дитини Миколи Кулеби, сума заборгованості з аліментів на утримання дітей становить близько 1 млрд грн. "Протягом 2015 року в органах Державної виконавчої служби, згідно з офіційними даними Міністерства юстиції України, перебувало 671 449 виконавчих проваджень про примусове стягнення аліментів (включаючи рішення іноземних судів). З них виконано тільки кожне п'яте виробництво", - повідомив уповноважений наприкінці квітня.