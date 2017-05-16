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Рада відкриє представникам Червоного Хреста доступ до СІЗО

16 травня в 18:27

Представники Червоного Хреста отримають право на побачення з особами, взятими під варту, безперешкодно та без обмеження кількості таких побачень та їх тривалості

Киевское СИЗО
Представники Червоного Хреста отримають майже вільний доступ до СІЗО
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Верховна Рада внесла зміни до закону України "Про попереднє ув'язнення" щодо забезпечення безперешкодного доступу представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста до осіб, взятих під варту. Законопроект №5574 в першому читанні підтримали 227 народних депутатів.

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроекту, на сьогодні законодавством визначено загальний порядок надання побачень особам, взятим під варту. Однак доступ представників МКЧХ до зазначених осіб не є тотожним "побаченню з родичами або іншими особами", передбаченому чинними положеннями закону.

Закон доповнений новою нормою, відповідно до якої "представникам МКЧХ побачення із особами, взятими під варту, надається адміністрацією місця попереднього ув'язнення безперешкодно та без обмеження кількості таких побачень та їх тривалості… з повідомленням слідчого або суду, які здійснюють кримінальне провадження, у вільний від виконання слідчих дій та судових засідань час".

Як повідомлялося, Міжнародний комітет Червоного Хреста планує у 2017 році мобілізувати понад 60 млн доларів для гуманітарної допомоги Україні

За матеріалами: DT.UA
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Теги закон Рада
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