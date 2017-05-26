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Рада скоротить кількість комітетів – Парубій

26 травня в 22:02

У парламенті готують відповідний законопроект.

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Парубій хоче меньше комітетів
Василь Артюшенко, DT.UA
 

Голова Верховної Ради Андрій Парубій анонсував реформування роботи Верховної Ради, яке передбачає скорочення кількості парламентських комітетів, про це він заявив на телеканалі "Рада", передає прес-служба парламенту.
 
За його словами, робоча група, яка напрацьовує відповідний проект закону, складається з представників всіх фракцій Верховної Ради.
 
"Ми маємо в деяких комітетах критично мала кількість людей, які функціонують на грані дозволеного чисельності, і тому їх зменшення є важливим кроком", - заявив Парубій.
 
"Для повноцінного діалогу між парламентом і урядом важливо, - зазначив Парубій, - щоб був один міністр і один комітет, тому що коли є три комітети, профільний міністр може просто не встигати з усіма комітетами промовляти ту чи іншу реформу. Дуже важливо, щоб структура була однакова, подібна, і тоді набагато більше буде взаємодії, і більш злагоджена підготовка законопроектів ", - заявив Парубій.
 
За його словами, впровадження цього рішення передбачається з наступного скликання, оскільки зараз буде важко провести зміни в уже сформованому форматі.

На цьому пленарному тижні Верховна Рада прийняла два десятка позитивних рішень: вісім законів в цілому, сім законів - в першому читанні, п'ять постанов, повідомив спікер парламенту Андрій Парубій.
 
За його словами, впровадження цього рішення передбачається з наступного скликання, оскільки зараз буде важко провести зміни в уже сформованому форматі.

За матеріалами: DT.UA
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