Рада скоротить кількість комітетів – Парубій

Голова Верховної Ради Андрій Парубій анонсував реформування роботи Верховної Ради, яке передбачає скорочення кількості парламентських комітетів, про це він заявив на телеканалі "Рада", передає прес-служба парламенту.



За його словами, робоча група, яка напрацьовує відповідний проект закону, складається з представників всіх фракцій Верховної Ради.



"Ми маємо в деяких комітетах критично мала кількість людей, які функціонують на грані дозволеного чисельності, і тому їх зменшення є важливим кроком", - заявив Парубій.



"Для повноцінного діалогу між парламентом і урядом важливо, - зазначив Парубій, - щоб був один міністр і один комітет, тому що коли є три комітети, профільний міністр може просто не встигати з усіма комітетами промовляти ту чи іншу реформу. Дуже важливо, щоб структура була однакова, подібна, і тоді набагато більше буде взаємодії, і більш злагоджена підготовка законопроектів ", - заявив Парубій.



За його словами, впровадження цього рішення передбачається з наступного скликання, оскільки зараз буде важко провести зміни в уже сформованому форматі.