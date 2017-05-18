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Рада скасувала "закон Савченко" про терміни в СІЗО

18 травня в 14:27

Закон Савченко діяв лише півтора року. Силові органи знову отримали можливість тримати людей в СІЗО роками.

Киевское СИЗО
Силові органи знову отримали можливість тримати людей в СІЗО роками
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Верховна Рада внесла зміни до Кримінального кодексу України щодо порядку зарахування строку попереднього ув'язнення. Законопроект №5534 підтримали 227 народних депутатів.

Згідно з законом, "попереднє ув'язнення зараховується судом у строк покарання при засудженні до позбавлення волі день за день".

У листопаді 2015 року Верховна Рада внесла зміни до Кримінального кодексу, згідно з яким один день попереднього ув'язнення зараховується за два дні в колонії (так званий "закон Савченко").

Екс-глава Національної поліції Хатія Деканоїдзе в інтерв'ю DT.UA зазначила, що через закон Савченко відбувається велика біда. "Шість тисяч осіб вже вийшли з ув'язнення. 90% цих людей — досить вагомі в кримінальному світі люди, які скоїли тяжкі злочини. Потрібно вносити зміни в цей закон", - підкреслила Деканоїдзе.

За матеріалами: DT.UA
Теги закон Савченко
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