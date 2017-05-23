Рада провалила заборону реклами на радіо народної медицини і банківських послуг

Разом з рекламою послуг народної медицини пропонувалося заборонити рекламу банківських послуг, фондового ринку та об'єктів будівництва.

Рада відмовилася заборонити рекламу на радіо середньовічного мракобісся Кадр/YouTube

повернула до комітету на доопрацювання проект закону № 4924 про зміни до закону "Про рекламу". Це рішення було прийняте після того, як депутати на змогли прийняти закон ані в цілому, ані за основу. Проект набирав максимум 223 голоси.

Проектом закону пропонувалося заборонити на радіо:

- Рекламу послуг народної медицини (цілительства) та осіб, які їх надають;

- Рекламу послуг (банківських, страхових, інвестиційних тощо), пов'язаних із залученням коштів населення;

- Рекламу інститутів спільного інвестування;

- Рекламу товарів та/або послуг професійних учасників фондового ринку;

- Рекламу об'єктів будівництва з метою продажу житлових або нежитлових приміщень, в тому числі пов'язаних із залученням коштів населення.

Детальніше про народну медицину читайте в матеріалі "Словесна боротьба зі словами, або Про захист населення від екстрасенсів, знахарів та ворожок" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".