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Рада прийняла в першому читанні закон про розвиток зеленого туризму

23 травня в 18:36

Зеленим туризмом буде вважатися розміщення в особистому селянському господарстві не більше десяти осіб.

село, selo
Рада визначила поняття зеленого туризму
Верховна Рада ухвалила в першому читанні зміни до закону "Про особисте селянське господарство" щодо розвитку сільського зеленого туризму. Проект №2232а за основу підтримав 231 народний депутат.

Законопроект дає юридичне визначення поняття сільського зеленого туризму. Закон "Про особисте селянське господарство" доповнюється пунктом наступного змісту: "добровільно надавати за плату або безоплатно послуги у сфері сільського зеленого туризму, а саме послуги з розміщення (проживання) не більше ніж на 10 місць, харчування, організації дозвілля і заходів, пов'язаних з використанням майна особистого селянського господарства, місцевими звичаями та традиціями гостинності".

На органи виконавчої влади і місцевого самоврядування планується покласти обов'язок сприяти особистим селянським господарствам в організації у сільській місцевості фахової підготовки та перепідготовки членів особистого селянського господарства у сфері сільського зеленого туризму.

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Детальніше про зелений туризм в Україні читайте в матеріалі "Зелені шляху" для туристичних маршрутів" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги туризм селяни
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