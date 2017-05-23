Рада прийняла в першому читанні закон про розвиток зеленого туризму

Зеленим туризмом буде вважатися розміщення в особистому селянському господарстві не більше десяти осіб.

Рада визначила поняття зеленого туризму

ухвалила в першому читанні зміни до закону "Про особисте селянське господарство" щодо розвитку сільського зеленого туризму. Проект № 2232а за основу підтримав 231 народний депутат.

Законопроект дає юридичне визначення поняття сільського зеленого туризму. Закон "Про особисте селянське господарство" доповнюється пунктом наступного змісту: "добровільно надавати за плату або безоплатно послуги у сфері сільського зеленого туризму, а саме послуги з розміщення (проживання) не більше ніж на 10 місць, харчування, організації дозвілля і заходів, пов'язаних з використанням майна особистого селянського господарства, місцевими звичаями та традиціями гостинності".

На органи виконавчої влади і місцевого самоврядування планується покласти обов'язок сприяти особистим селянським господарствам в організації у сільській місцевості фахової підготовки та перепідготовки членів особистого селянського господарства у сфері сільського зеленого туризму.

Детальніше про зелений туризм в Україні читайте в матеріалі "Зелені шляху" для туристичних маршрутів" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".