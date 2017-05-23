Рада прийняла компромісний закон про мовні квоти на ТБ

Замість щоденних квот на українську мову парламент запровадив щотижневі. Але штрафи за невиконання будуть високими.
Закон визначає частку мовлення державною мовою для телерадіоорганізацій та доповнює категорійний апарат базового закону визначеннями "ведучий (диктор) передачі", "музичний кліп", "новини" тощо.
Згідно з ухваленим законом, у загальному тижневому обсязі мовлення телерадіоорганізацій загальнонаціональної та регіональної категорії мовлення частка передач та/або фільмів державною мовою має становити не менше 75% у кожному з проміжків часу між 07:00 і 18:00 і між 18:00 і 22:00. Для місцевих телеканалів квота знижена до 50% у цей же період часу.
У першому читанні законопроекті пропонувалися щоденні квоти на українську мову.
За невиконання мовних квот у законі передбачений штраф у розмірі 5% загальної суми ліцензійного збору.
Згідно з законом, радянські фільми не будуть дублюватися, але їх обов'язково супроводжувати титрами.
Згідно з законом, передача вважається виконаною державною мовою якщо: "а) всі виступи (репліки) дикторів (ведучих) передачі виконані українською мовою; та б) виступи усіх учасників (гостей) передачі не державною мовою синхронно озвучуються українською мовою".
У листопаді 2016 року вступили в силу мовні квоти на радіо. Закон зобов'язує радіостанції транслювати державною мовою не менше 35% від загального обсягу пісень протягом доби, в тому числі не менш 35% від обсягу пісень у кожному проміжку часу з 7:00 до 14:00 і з 15:00 до 22:00. При цьому на радіостанціях, де частка пісень на офіційних мовах Європейського Союзу становить не менше 60% від загального обсягу, обов'язкова квота українських пісень знижується до 25%.DT.UA