Рада прийняла компромісний закон про мовні квоти на ТБ

Замість щоденних квот на українську мову парламент запровадив щотижневі. Але штрафи за невиконання будуть високими.

Рада ввела мовні квоти на телебаченні і передбачила штрафи Андрій Товстиженко, DT.UA

внесла зміни до законів "Про телебачення і радіомовлення", "Про культуру" та "Про засади державної мовної політики". Законопроект № 5313 підтримали 269 народних депутатів.

Закон визначає частку мовлення державною мовою для телерадіоорганізацій та доповнює категорійний апарат базового закону визначеннями "ведучий (диктор) передачі", "музичний кліп", "новини" тощо.

Згідно з ухваленим законом, у загальному тижневому обсязі мовлення телерадіоорганізацій загальнонаціональної та регіональної категорії мовлення частка передач та/або фільмів державною мовою має становити не менше 75% у кожному з проміжків часу між 07:00 і 18:00 і між 18:00 і 22:00. Для місцевих телеканалів квота знижена до 50% у цей же період часу.

У першому читанні законопроекті пропонувалися щоденні квоти на українську мову.

За невиконання мовних квот у законі передбачений штраф у розмірі 5% загальної суми ліцензійного збору.

Згідно з законом, радянські фільми не будуть дублюватися, але їх обов'язково супроводжувати титрами.

Згідно з законом, передача вважається виконаною державною мовою якщо: "а) всі виступи (репліки) дикторів (ведучих) передачі виконані українською мовою; та б) виступи усіх учасників (гостей) передачі не державною мовою синхронно озвучуються українською мовою".

У листопаді 2016 року вступили в силу мовні квоти на радіо. Закон зобов'язує радіостанції транслювати державною мовою не менше 35% від загального обсягу пісень протягом доби, в тому числі не менш 35% від обсягу пісень у кожному проміжку часу з 7:00 до 14:00 і з 15:00 до 22:00. При цьому на радіостанціях, де частка пісень на офіційних мовах Європейського Союзу становить не менше 60% від загального обсягу, обов'язкова квота українських пісень знижується до 25%.