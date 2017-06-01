Рада повинна розглянути подання на Бобова, незважаючи на сплату ним податків – Холодницький

Голова САП підкреслив, що сплата податків не означає автоматичного закриття виробництва.

В САП все одно хочуть, щоб Рада розглянула питання зняття недоторканності з Бобова LB.ua

Подання про зняття недоторканності з народного депутата Геннадія Бобова повинно бути розглянуто, незважаючи на сплату ним податків, заявив голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

"Провадження щодо Бобова відкрито за двома статтями, - "ухилення від сплати податків" і "завідомо неправдиве подання декларації". Сплата податків не звільняє особу від відповідальності і не означає, що виробництво буде закрито. Ч. 4 ст. 212 передбачає, що в разі добровільного відшкодування сплати податків особа може бути звільнена від відповідальності, але це звільнення відбувається судом", - заявив глава САП в ефірі каналу "112 Україна".

Холодницький підкреслив, що сплата податків не означає автоматичного закриття виробництва.

"Все одно це подання має бути розглянуто у ВР і я сподіваюся, воно буде розглянуте", - уклав він.

Нагадаємо, 19 травня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що ГПУ підготувала подання до Верховної Ради про зняття депутатської недоторканності з депутатів Геннадія Бобова ("Відродження"), Євгена Дейдея ("Народний фронт") і Андрія Лозового (Радикальна партія).

Підготовка подань була обґрунтована ст. 212 Кримінального кодексу України – "Ухилення від сплати податків і зборів", ст. 366-1 – "Декларування недостовірної інформації", ст. 368-2 "Незаконне збагачення".

26 травня Геннадій Бобов перерахував у державний бюджет близько 38 млн грн. За його словами, він діє виключно в рамках закону, і остаточну крапку в цій справі поставить суд.