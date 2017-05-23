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Рада планує заборонити розміщення реклами на тролейбусних дротах і ліхтарях

23 травня в 12:28

Автори законопроекту апелюють до збереження автентичності та просторової композиції об'єктів культурної спадщини та архітектурних ансамблів.

Киев реклама
З ліхтарів приберуть рекламу
КМДА
Верховна Рада ухвалила в першому читанні зміни до закону "Про рекламу" (щодо використання окремих елементів благоустрою та контактної мережі при здійсненні рекламної діяльності). Законопроект №3454 за основу підтримали 233 народних депутатах.

Законопроектом пропонується передбачити, що розміщення реклами та/або рекламних засобів на підтримуючих, опорних та інших елементах контактної мережі, на засобах та обладнанні (у тому числі опорах) зовнішнього освітлення, забороняється.

Як зазначається в пояснювальній записці, закон "має обмежити тотальне панування у міському просторі рекламоносіїв, яке призвело до візуального засмічення наших вулиць та площ, має сприяти збереженню автентичності та просторової композиції об'єктів культурної спадщини та архітектурних ансамблів, покращити ситуацію у сфері безпеки дорожнього руху".

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У квітні Київрада затвердила зміни до Концепцію розміщення зовнішньої реклами у столиці, згідно з якою територію міста поділять на п'ять форматних зон з окремим режимом розміщення об'єктів зовнішньої реклами в кожній.

У нульовій форматній зоні пропонується заборонити розміщення будь-яких об'єктів зовнішньої реклами. Такою зоною будуть історичні місця, сквери, парки, перехрестя та транспортні розв'язки. Максимальний розмір рекламного поля — 75 м кв. допускається у четвертій зоні, куди входитимуть магістральні вулиці, проспекти, шосе поза межами центральної частини міста.

"Реалізація цього рішення дозволить скоротити кількість наземних рекламних засобів на 74-75%. До 3000 дозволів втрачають дію до кінця цього року", - зазначив заступник голови КМДА Олексій Резніков.

За матеріалами: DT.UA
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Теги реклама розміщення закон
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