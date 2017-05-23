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Рада перейменувала Мукачеве

23 травня в 19:00

Заміну літери в назві райцентру в Закарпатській області підтримали 234 депутати.

Мукачево
Депутати підтримали зміна назви Мукачевого
wikipedia.org
Верховна Рада України проголосувала за прийняття за основу і в цілому законопроект про перейменування міста Мукачевого Закарпатської області.

Проект закону №5188 у вівторок, 23 травня, підтримали 234 народних депутата. Він передбачає перейменування міста Мукачеве на Мукачево.

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Нагадаємо, в березні минулого року Мукачівська міськрада проголосувала за направлення до Закарпатської облради клопотання про внесення до Верховної Ради подання про перейменування міста. У міськраді мотивували необхідність перейменування різницею між офіційною і вживаною назвами міста.

Ініціатором цього рішення став мер міста Андрій Балога.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Закарпаття Мукачеве Мукачево перейменування Балога
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