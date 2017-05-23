Рада перейменувала Мукачеве

Заміну літери в назві райцентру в Закарпатській області підтримали 234 депутати.
Проект закону №5188 у вівторок, 23 травня, підтримали 234 народних депутата. Він передбачає перейменування міста Мукачеве на Мукачево.
Нагадаємо, в березні минулого року Мукачівська міськрада проголосувала за направлення до Закарпатської облради клопотання про внесення до Верховної Ради подання про перейменування міста. У міськраді мотивували необхідність перейменування різницею між офіційною і вживаною назвами міста.
Ініціатором цього рішення став мер міста Андрій Балога.DT.UA