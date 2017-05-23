Рада перейменувала Мукачеве

Заміну літери в назві райцентру в Закарпатській області підтримали 234 депутати.

Депутати підтримали зміна назви Мукачевого wikipedia.org

Верховна Рада України проголосувала за прийняття за основу і в цілому законопроект про перейменування містаЗакарпатської області.

Проект закону №5188 у вівторок, 23 травня, підтримали 234 народних депутата. Він передбачає перейменування міста Мукачеве на Мукачево.

Нагадаємо, в березні минулого року Мукачівська міськрада проголосувала за направлення до Закарпатської облради клопотання про внесення до Верховної Ради подання про перейменування міста. У міськраді мотивували необхідність перейменування різницею між офіційною і вживаною назвами міста.

Ініціатором цього рішення став мер міста Андрій Балога.