Путін отримав листа від сина Сущенко

Лист не змінить суті обвинувачення заарештованому українському журналісту.
"Дійсно було передано лист, написаний дитиною. Воно дійсно було, але це абсолютно не змінює суті обвинувачення пану Сущенко. Це пов'язано з його діяльністю, спрямованої проти нашої держави", - сказав Дмитро Пєсков.
17 травня 9-річний син Сущенко написав листа особисто Путіну з проханням повернути батька додому. 14 травня президент України Петро Порошенко заявив, що обговорював з Путіним питання звільнення Сущенко та інших полонених. За його словами, наслідком цих переговорів була організація зустрічі Сущенко у в'язниці з сім'єю.
Як повідомлялося, 26 квітня російський суд продовжив ще на два місяці термін утримання під вартою українського журналіста Романа Сущенко, якого утримують у московському СІЗО "Лефортово" з вересня 2016 року.
У жовтні минулого року Федеральна служба безпеки РФ підтвердила затримання в Москві українського журналіста Романа Сущенко, назвавши його кадровим співробітником української військової розвідки. Проти українського громадянина відкрили кримінальне провадження за статтею "шпигунство".