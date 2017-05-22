Путін отримав листа від сина Сущенко

Президент РФ Володимир Путін отримав листа від сина Романа Сущенко , який знаходиться в СІЗО Москви за звинуваченням в "шпигунстві", заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, повідомляє УНІАН

"Дійсно було передано лист, написаний дитиною. Воно дійсно було, але це абсолютно не змінює суті обвинувачення пану Сущенко. Це пов'язано з його діяльністю, спрямованої проти нашої держави", - сказав Дмитро Пєсков.



17 травня 9-річний син Сущенко написав листа особисто Путіну з проханням повернути батька додому. 14 травня президент України Петро Порошенко заявив, що обговорював з Путіним питання звільнення Сущенко та інших полонених. За його словами, наслідком цих переговорів була організація зустрічі Сущенко у в'язниці з сім'єю.