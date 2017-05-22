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Путін отримав листа від сина Сущенко

22 травня в 21:07

Лист не змінить суті обвинувачення заарештованому українському журналісту.

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Путін не змінить рішення по Сущенко
EPA / LINTAO ZHANG
Президент РФ Володимир Путін отримав листа від сина Романа Сущенко, який знаходиться в СІЗО Москви за звинуваченням в "шпигунстві", заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, повідомляє УНІАН.

"Дійсно було передано лист, написаний дитиною. Воно дійсно було, але це абсолютно не змінює суті обвинувачення пану Сущенко. Це пов'язано з його діяльністю, спрямованої проти нашої держави", - сказав Дмитро Пєсков.
 
17 травня 9-річний син Сущенко написав листа особисто Путіну з проханням повернути батька додому. 14 травня президент України Петро Порошенко заявив, що обговорював з Путіним питання звільнення Сущенко та інших полонених. За його словами, наслідком цих переговорів була організація зустрічі Сущенко у в'язниці з сім'єю.

Як повідомлялося, 26 квітня російський суд продовжив ще на два місяці термін утримання під вартою українського журналіста Романа Сущенко, якого утримують у московському СІЗО "Лефортово" з вересня 2016 року.
 
У жовтні минулого року Федеральна служба безпеки РФ підтвердила затримання в Москві українського журналіста Романа Сущенко, назвавши його кадровим співробітником української військової розвідки. Проти українського громадянина відкрили кримінальне провадження за статтею "шпигунство".

 
 
 
 
 
За матеріалами: УНІАН
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