Проросійські бойовики заважають відновлювати інфраструктуру Донбасу – СЦКК

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Є загроза великої екологічної катастрофи.

Відновити інфраструктуру Донбасу заважають бойовики Прес-центр АТО/Facebook

Проросійські бойовики блокують відбудову цивільної інфраструктури Донбасу не надаючи гарантії безпеки для проведення ремонтних робіт , повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю і координації (СЦКК).

"Незважаючи на численні звернення Української сторони СЦКК до російської сторони СЦКК за сприяння в наданні гарантій безпеки під час виконання ремонтно-відновлювальних робіт на критичних об'єкти цивільної інфраструктури поблизу лінії розмежування сторін на Донбасі, підконтрольне Російської Федерації керівництво ОРДО систематично блокує вирішення цих питань", – повідомив у п'ятницю ввечері прес-центр штабу АТО на своїй сторінці в Facebook.

Наведено декілька конкретних прикладів. Зокрема, на фенольному заводі в населеному пункті Новгородське Донецької області, на території, підконтрольній уряду України, вже давно необхідно провести роботи щодо посилення протиаварійного захисту дамби шламонакопичувача. Якщо вона разрушитсяу значна кількість шкідливих речовин, що містять фенол, сірчана кислота і нафтопродукти можуть потрапити до річки Кривий Торець, а далі в Сіверський Донець, яка є одним з небагатьох джерел питної води для всієї Луганської області.

Схожа ситуація склалася і дамбою ставка-накопичувача стічних вод свинарського господарства "Бахмутський аграрний союз" у н. п. Новолуганское. Затримка з ремонтом обох об'єктів може призвести до екологічної катастрофи і спалаху інфекцій. Проблема полягає в тому, що ці дамби знаходяться в безпосередній близькості від лінії розмежування сторін – в зоні досяжності обстрілу з будь-яких видів зброї бойовиків.

Разом з тим, більше півроку не вдається відновити електропостачання н. п. Зайцево (Жованка) Донецької області і запустити газорозподільну станцію в н. п. Мар'їнка. В даний час ця станція не працює. В результаті чого, 26 тис жителів Мар'їнки і сусідній Красногорівки, 6 шкіл та 5 дитячих дошкільних закладів не забезпечені газом для побутових потреб і не мають опалення в зимовий період. Також змушені простоювати "Красногорівський вогнетривкий завод", "Мар'їнський хлібозавод" та молочне підприємство "Лактіс".

У список об'єктів, які потребують відновлення, ремонту або обстеження слід також додати водовід, який забезпечує технічною водою Авдіївський коксохімічний завод, водопровід Горлівка-Торецьке та інші.

"Викликають подив заяви керівництва ОРДЛО про ігнорування українською стороною проблем екологічної безпеки Донбасу, оскільки досить звернутися до статистики. Так з 41-ї заявки від керівників підприємств на проведення ремонтно-відновлювальних робіт в зоні близькій до лінії розмежування, отриманих СЦКК тільки в поточному місяці, керівництвом АТО надані гарантії безпеки за 39 заявками, в той час як від НЗФ ОРДЛО тільки по 2 -м заявками", підкреслили в повідомленні.

Наведені Українською стороною СЦКК дані дають підстави стверджувати про незацікавленість керівництва ОРДЛО в забезпеченні екологічної безпеки регіону, а також відновленні інфраструктури Донбасу.

Раніше представник в гуманітарній підгрупі ТКГ в Мінську Ірина Геращенко заявляла, що екологічна ситуація в Донбасі залишається вкрай небезпечною і вимагає негайної реакції як з боку місцевої та центральної влади України та світового співтовариства. Особливу тривогу викликають затоплені на окупованих територіях шахти, в яких рівень води майже досяг критичного максимуму. За її словами, не менш важка ситуація склалася з підприємствами поблизу лінії зіткнення в зв'язку з постійними обстрілами з боку бойовиків.