Прокуратура викрила організаторів незаконних схем з вивезення сміття зі Львова



Організаторами названі підприємства з Дніпра.

Львівський сміття вивозили з нелегальною схемою Патрульна поліція/Facebook

Прокуратура встановила організаторів незаконних схем з вивезення зі Львова твердих побутових відходів. Як з'ясувалося, причетні до схеми підприємства з Дніпра, створені в кінці 2016 року. Вони надавали послуги по захороненню сміття, повідомили в прес-службі прокуратури Львівської області.

У той же час підприємства Дніпра, які брали участь у схемі не мають відповідних ресурсів: техніки, полігонів твердих побутових відходів, транспортних засобів, необхідних для захоронення відходів, що не володіють нерухомістю і не мають найманих працівників. Наявні ознаки фіктивності: засновниками, керівниками та бухгалтерами цих підприємств є люди, які реєстрували фірми або за гроші, або навіть не знали про існування цих підприємств.

За даними слідства, після трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі біля Львова і по теперішній час перевізники твердих побутових відходів подавали документи від імені фіктивних підприємств про нібито прийняття та захоронення останніми відходів, на підставі чого отримували кошти з міського бюджету Львова. У той же час, таких послуг фіктивні підприємства не надавали, а перевізники незаконно здійснювали скидання твердих побутових відходів у не відведених для цього місцях на всій території України.

30 травня поточного року слідчими Нацполиции у Львівській області спільно з працівниками спецпідрозділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю управління СБУ у Львівській області проведено 15 обшуків на території Львівської, Дніпропетровської та Київської областей, за результатами яких викрито осіб, причетних до діяльності фіктивних підприємств, вилучено значний обсяг документації, печатки фіктивних підприємств, листування осіб, які їх створили, і комп'ютерну техніку.

На даний момент у кримінальному провадженні призначено відповідні судові експертизи та вирішується питання про повідомлення винним особам про підозру.

Прокуратурою Львівської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами вчинення кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191 (заволодіння посадовими особами шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами міського бюджету, які призначені для компенсації додаткових витрат на перевезення твердих побутових відходів), ч. 1 ст. 205 КК України (фіктивне підприємництво).

Раніше львівський міський голова Андрій Садовий виступив з пропозицією створити резервний сміттєвий полігон у Чорнобильській зоні. Садовий також заявив, що в якості міського голови Львова готовий профінансувати створення такого полігону на кошти міської громади.

Детальніше про так звану "сміттєву облогу Львова читайте у статті Оксани Сироїд "Сміття несвободи" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".