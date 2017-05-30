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Прокуратура погодила та направила підозру Курченку

30 травня в 16:30

Бізнесмена підозрюють у створенні злочинної організації, ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, зловживанні службовим становищем та відмиванні коштів.

Сергей Курченко
Прокуратура ухвалила і направила підозру бізнесмену-втікачу Сергію Курченку
Прокуратура Одеської області погодила та направила повідомлення про підозру бізнесменові з оточення Януковича Сергію Курченку.

Як повідомляє прес-служба Генпрокуратури, Прокуратура Одеської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом створення злочинної організації та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах при реалізації 800 тисяч тонн нафтопродуктів у так званій "схемі Курченка".

Наголошується, що Курченко підозрюють у скоєнні низки злочинів – створенні злочинної організації, ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, зловживанні службовим становищем, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та ін

Крім того, складено повідомлення про підозру ще одному фігуранту злочинної організації, причетному до операцій з паливом. За даними слідства, підозрювані знаходяться за межами України, у зв'язку з чим їх оголошено у розшук.

Зазначається, що у кримінальному провадженні за "схемами Курченка" у статусі підозрюваних фігурують 19 осіб, серед яких – колишні керівники ПАТ "Одеський нафтопереробний завод"; держінспектори Одеської митниці; капітани, які здійснювали суднозахід у морські порти з метою маскування фіктивного вивезення нафтопродуктів та ін.

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Нагадаємо, генпрокурор Юрій Луценко пообіцяв, що заочні суди над Курченком і Клименком почнуться не пізніше Дня незалежності. За його словами, слідом за грошима екс-президента Віктора Януковича до держбюджету України прийдуть і кошти, вкрадені його найближчим оточенням.
За матеріалами: DT.UA
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Теги Курченко Одеса прокуратура
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