Прокуратура оскаржить виправдувальний вирок екс-меру Стаханова

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Слідство встановило, що Борисов брав участь в організації незаконного "референдуму" у місті в 2014 році.

Мера-пособника окупантів затримали влітку 2014 року

Прокуратура Харківської області подасть апеляцію на рішення суду, яким був виправданий колишній

"Прокуратура вважає, що на стадії досудового розслідування було зібрано достатньо доказів для обвинувального вироку. Прокуратура подасть апеляцію на рішення суду, яким виправданий Борисов, як тільки отримає повне рішення суду", – повідомила прес-секретар облпрокуратури Віта Дубовик в неділю, 4 червня, передає "Українська правда".

Дубовик уточнила, що 1 червня була оголошена тільки резолютивна частина суду без мотиваційної складової.

Раніше стало відомо, що суд виправдав екс-мера Стаханова (Кадіївки) Юрія Борисова, обвинуваченого в посяганні на територіальну цілісність і державний суверенітет України.

Слідство встановило, що Борисов брав активну участь в організації сепаратистського "референдуму" про створення "ЛНР" у травні 2014 року спільно з представниками міської адміністрації та членами Партії регіонів.

У липні 2014 року Борисов був затриманий і згодом заарештований. Повідомлялося, що він активно співпрацював зі слідством.