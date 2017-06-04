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Прокуратура оскаржить виправдувальний вирок екс-меру Стаханова

4 червня в 21:52

Слідство встановило, що Борисов брав участь в організації незаконного "референдуму" у місті в 2014 році.

Юрий Борисов
Мера-пособника окупантів затримали влітку 2014 року
Прокуратура Харківської області подасть апеляцію на рішення суду, яким був виправданий колишній мер Стаханова (Кадіївки) Луганської області Юрій Борисов.

"Прокуратура вважає, що на стадії досудового розслідування було зібрано достатньо доказів для обвинувального вироку. Прокуратура подасть апеляцію на рішення суду, яким виправданий Борисов, як тільки отримає повне рішення суду", – повідомила прес-секретар облпрокуратури Віта Дубовик в неділю, 4 червня, передає "Українська правда".

Дубовик уточнила, що 1 червня була оголошена тільки резолютивна частина суду без мотиваційної складової.

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Раніше стало відомо, що суд виправдав екс-мера Стаханова (Кадіївки) Юрія Борисова, обвинуваченого в посяганні на територіальну цілісність і державний суверенітет України.

Слідство встановило, що Борисов брав активну участь в організації сепаратистського "референдуму" про створення "ЛНР" у травні 2014 року спільно з представниками міської адміністрації та членами Партії регіонів.

У липні 2014 року Борисов був затриманий і згодом заарештований. Повідомлялося, що він активно співпрацював зі слідством.

За матеріалами: Українська правда
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Теги Стаханов ЛНР Борисов Кадіївка суд прокуратура
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