Прокуратура має намір до 2017 року завершити розслідування депортації кримських татар у 1944

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

У цій справі проводиться демографічна експертиза з метою встановлення кількості виселених людей.

Прокуратура АРК планує закінчити розслідування депортації кримських татар вже в цьому році

Прокуратура АР Крим (базується в Києві) в 2017 році завершить розслідування кримінального провадження про депортацію радянською владоюу травні 1944 року, зараз по цій справі проводиться демографічна експертиза, повідомив прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов.

"Ми розслідуємо кримінальну виробництво за фактом насильницького переселення представниками органів державної влади Радянського Союзу в травні-липні 1944 року, коли понад 255 тис. представників кримськотатарського народу з території кримської автономної РСР були переселені в непристосовані для проживання місця", – сказав Мамедов в ефірі "Крим.Реалії".

За словами прокурора, наразі по цій справі проводиться демографічна експертиза з метою встановлення кількості виселених людей.

18 травня – День пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу з Криму. У цей день в 1944 році в Середню Азію з півострова був відправлений перший ешелон кримських татар. Всього було депортовано понад 180 тис. чоловік.

Нагадаємо, 25 травня 2016 року, в Бахчисараї пропав безвісти член регіонального Меджлісу кримськотатарського народу, екс-депутат міської ради Ервін Ібрагімов. Камера відеоспостереження зафіксувала, як дві людини в формі російських дорожніх інспекторів зупинили машину Ібрагімова і затягли його у свій мікроавтобус.

Після анексії Криму Російською Федерацією на півострові почалися викрадення кримських татар. Про порушення прав кримських татар говорив також міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу. Він заявив, що Росія не виконала жодної обіцянки щодо поліпшення становища кримських татар.

Разом з тим, в січні 2015 року кримські татари звернулися в ООН з проханням не допустити їх знищення. У заяві йдеться, зокрема, про випадки викрадення кримських татар і порушення їх прав: "В результаті чергового захоплення Криму корінне населення - кримські татари - перетворилися в об'єкт терору і фізичного насильства".

Лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв у зв'язку з цим заявив, що обшуки, допити та кримінальне переслідування кримських татар з боку російської влади і силовиків покликані змусити їх покинути півострів.