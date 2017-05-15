Прокуратура кваліфікувала побиття депутата Сумської міськради як замах на вбивство

Невідомі без пояснення причин побиття нанесли потерпілому близько 12 ударів металевими трубами та втекли з місця події.

Побиття депутата з хуліганства перекваліфікували на більш "важку" статтю Сумська міська рада

Прокуратура Сумської області перекваліфікувала, бізнесмена В'ячеслава Калініченка з хуліганства на незакінчений замах на умисне вбивство, вчинений групою осіб, повідомляє прес-служба відомства.

Спочатку дії невідомих були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 статті 296 – хуліганство.

"Однак, зважаючи на характер, механізм та знаряддя заподіяння тілесних ушкоджень депутату Сумської міської ради, дії невстановлених осіб перекваліфіковані на ч. 3 статті 15 / п. 12 ч. 2 статті 115 кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури.

Під час досудового розслідування слідчі встановили, що на депутата напали у неділю, 14 травня, близько 22:30. Невідомі чекали на нього біля власного будинку та нанесли металевими трубами близько 12 ударів по всьому тілу, після чого втекли.

Наразі виконуються слідчо-процесуальні дії та вживаються оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення обставин події, причетних осіб та здобуття доказів вчинення злочину.

39-річний депутат Калініченко обраний до міської ради Сум від ВО "Батьківщина".

Голова Сумської облдержадміністрації із посиланням на дружину потерпілого припустив, що його били битами. Він також повідомив про затримання одного з ймовірних нападників.

Як повідомлялося раніше, наприкінці березня невідомі з битами побили заступника директора ДП "Укрспирт".