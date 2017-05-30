Прокуратура Криму відкрила кримінальне провадження за фактом гібридної війни Росії проти України

Особливу увагу під час досудового розслідування буде приділено інформаційній пропаганді країни-агресора, яка дозволила безперешкодно ввести окупаційні війська в Крим та Донбас.

Прокуратура Криму займеться російською агресією в Україні schlenger86 / Depositphotos

(наразі базується в Києві) порушила кримінальну справу за фактом розв'язування Росією гібридної війни. Відповідні матеріали прокуратурі надала Служба безпеки України, повідомляє прес-служба СБУ.

"Відкрито кримінальне провадження за фактом розв'язування посадовцями РФ, службовими особами державних органів та органів місцевого самоврядування АР Крим гібридної війни проти України. Кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 437 Кримінального кодексу України ‒ планування, підготовка або розв'язування агресивної війни чи воєнного конфлікту, а також участь у змові, що спрямована на вчинення таких дій", - йдеться у повідомленні відомства на сторінці в Facebook.

Дане кримінальне провадження є особливим, оскільки правову оцінку отримає саме інформаційна складова гібридної війни держави-агресора проти України. Під час досудового слідства особливу увагу слідчі приділять фактам підготовки до анексії Криму за допомогою пропагандистської роботи ЗМІ та інтернет-ресурсів, а також штучного формування у населення півострова "ненависті" до України.

"Належну правову оцінку отримають й інші дії, спрямовані на усунення перешкод для вторгнення Збройних сил РФ на територію нашої держави та створення умов, у тому числі шляхом маніпуляцій суспільною свідомістю через ЗМІ та Інтернет, для незаконної анексії Автономної Республіки Крим", - резюмували в Службі безпеки.

Нагадаємо, 25 травня 2016 року в Бахчисараї пропав безвісти член регіонального Меджлісу кримськотатарського народу, екс-депутат міської ради Ервін Ібрагімов. Камера відеоспостереження зафіксувала, як дві людини в формі російських дорожніх інспекторів зупинили машину Ібрагімова і затягли його у свій мікроавтобус.

Після анексії Криму Російською Федерацією на півострові почалися викрадення кримських татар. Про порушення прав кримських татар говорив також міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу. Він заявив, що Росія не виконала жодної обіцянки щодо поліпшення становища кримських татар.

Разом з тим, в січні 2015 року кримські татари звернулися в ООН з проханням не допустити їх знищення. У заяві йдеться, зокрема, про випадки викрадення кримських татар і порушення їх прав: "Внаслідок чергового захоплення Криму корінне населення - кримські татари - перетворилися на об'єкт терору і фізичного насильства".

Лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв у зв'язку з цим заявив, що обшуки, допити та кримінальне переслідування кримських татар з боку російської влади і силовиків покликані змусити їх покинути півострів.