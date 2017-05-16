Прокуратура Дніпропетровської області повідомила про підозру ще шістьом "тітушкам"

Підозрювані ухиляються від слідства тож можуть бути доставлені до суду для обрання запобіжних заходів.

Ще шість "тітушок" відповідатимуть за побиття ветеранів АТО 9 травня Кадр/YouTube

Прокуратура Дніпропетровської областіу хуліганстві та масових заворушеннях ще шістьом причетним до сутичок 9 травня, повідомила речник Генеральної прокуратури України Лариса Сарган.

"Оскільки останні ухиляються від слідства, прокуратурою отримано дозволи на їх затримання та доставку до суду з метою обрання запобіжних заходів", - наголосила вона.

Вона також розповіла про те, що слідством встановлені координатори та учасники масових заворушень у Дніпрі, а також "касири", які оплачували "роботу" молодиків. Усього 15 осіб.

"П'ятьом особам, серед яких і організатор злочинів, обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою (двом з них – з можливістю внесення застави – наразі оскаржується прокуратурою). Ще одному підозрюваному, який активно сприяє слідству, обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Стосовно дев'яти осіб слідством отримано дозволи на затримання та доставку до суду з метою обрання запобіжних заходів", - розповіла речниця ГПУ.

Раніше правоохоронці встановили 15 можливих учасників сутичок 9 травня у Дніпрі. Четверо з них були згодом заарештовані, один – вийшов з СІЗО після внесення 128 тисяч гривень застави.

Як повідомлялося, 9 травня у Дніпрі сталися зіткнення ветеранів АТО з членами одного зі спортивних клубів міста, які охороняли організовану "Опоблоком" ходу, і співробітниками поліції. У обласному управлінні Нацполіції призначили службове розслідування дій правоохоронців під час заворушень на масових заходах, а керівництво МВС замінило начальників міського та обласного управлінь поліції.