Призначений новий керівник Одеської митниці

Наказом Державної фіскальної служби України на цю посаду призначений Олександр Власов.

Власов очолить Одеську митницю

З 15 травня 2017 посаду начальника Одеської митниці як переможець конкурсу займе Олександр Власов, повідомляє прес-служба Головного управління ГФС в Одеській області.

У послужному списку Власова - робота в Миколаївській митниці (1993 - 1995 рр..), СБУ, Державна податкова служба Мінекономрозвитку. З січня 2015 року Олександр Власов обіймав посаду командира спецпідрозділу податкової міліції ГФС "Фантом".

До Власова посаду начальника Одеської митниці займала Юлія Марушевська, член команди екс-голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі. У 2015 році Саакашвілі неодноразово заявляв, що Одеська митниця керується в "ручному режимі" - з "найвищими тарифами, які спускаються з центру", а вантажі "в ручному режимі розподіляються по інших митниць".

Марушевській не вдалося залагодити ситуацію зі збиранням митних платежів. Також за словами відстороненого на час слідства голови ГФС Романа Насірова (підозрюється у незаконному наданні відстрочки з оплати ренти компаніями-учасниками корупційної схеми Онищенка), Одеська митниця не справлялася з виконанням планів і погано здійснювала контроль вантажів. Марушевська була звільнена з посади начальника Одеської митниці в грудні 2016 року.

Нагадаємо, що на початку квітня 2017 Державна фіскальна служба України визначила переможців конкурсу на посади начальників Одеської, Івано-Франківської та Тернопільської митниць.