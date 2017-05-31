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Призначений новий головний лікар "Охматдиту"

31 травня в 20:40

Раніше вона працювала головним лікарем Коломийської лікарні.

главврач "Охматдет"
"Охматдит" очолила головлікар з Коломиї

Новим головним лікарем головної дитячої лікарні України "Охматдит" стала лікар з Коломиї Ірина Садов'як, повідомляє "Українська правда. Життя".
 
Її кандидатуру узгодили всі члени комісії.
 
Садов'як працює головним лікарем Коломийської районної центральної лікарні 14 років. Згідно з декларацією, в її власності одна квартира на 82,8 квадратних метрів і одну земельну ділянку на 1200 квадратних метрів.
 
На новій посаді Ірина Садов'як планує змінити організаційну структуру "Охматдиту", зокрема, планує перетворити лікарню в комунальне некомерційне підприємство і пропонує зворотний зв'язок з регіонами.
 
"Я чистий управлінець, ні дня не працювала лікарем, і займаюся саме організацією і всім, що стосується управлінської діяльності. Добираю тільки фахівців", - сказала вона.
 

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МОЗ України оголосив відкритий конкурс на посаду головного лікаря Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" у зв'язку із закінченням терміну контракту з попереднім керівником - Юрієм Гладушем.
Серед обов'язкових кваліфікаційних вимог до кандидатів на посаду головного лікаря лікарні "Охматдит" МОЗ України:

- вища освіта за спеціальністю "Медицина", наявність сертифіката лікаря-спеціаліста;

- стаж роботи на керівніх посадах - Не менше 5 років;

- вільне володіння українською мовою.

Бажано, щоб кандидат володів англійською мовою.

За матеріалами: Українська правда
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