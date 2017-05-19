При підриві автомобіля у Кропивницькому постраждав співробітник СІЗО – Старенький

За попередньою інформацією, вибухівка була закладена до автомобіля потерпілого у зв'язку з його професійною діяльністю.
"Постраждалим є оперуповноважений СІЗО м. Кропивницького. Попередня інформація - вибухівку було закладено в авто у зв'язку з його професійною діяльністю. Але це ще перевіряється!", – написав він у Facebook.
Раніше повідомлялося, що в місті Кропивницький Кіровоградської області невідомі підірвали автомобіль співробітника державної установи, в результаті чого він отримав тяжкі травми.
Як наголошується в повідомленні сектора комунікації поліції Кіровоградської області, пригода сталася близько 5 години ранку, в одному зі спальних мікрорайонів міста. За попередньою інформацією, на автомобілі "Нива", що належить потерпілому, здетонував вибуховий пристрій. Від вибуху чоловік отримав тяжкі травми.DT.UA