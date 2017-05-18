Президент присвоїв звання Героя України Решату Аметову

Аметова вбили в березні 2014 році за його протест проти окупації Криму.

Першій жертві російських окупантів в Криму присвоїли звання Героя України LB.ua

Президент України Петро Порошенко підписав указ про присвоєння звання Героя України (посмертно) Решату Аметова, який став першою жертвою

"За громадянську мужність, героїзм і самопожертву, проявлені при захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України під час акції протесту проти окупації Російською Федерацією Кримського півострова, постановляю: присвоїти звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Аметову Решату Мідатовичу (посмертно)", – сказано в указі №134/2017 від 18 травня, опублікованому на офіційному сайті глави держави.

Про рішення нагородити Аметова найвищою державною нагородою президент повідомив під час виступу на реквіємі пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу.

"І ще про одну історію хотів би нагадати сьогодні. Це історія Решата Аметова, батька трьох дітей, який пішов з життя у 39 років заради України і заради українського Криму. Він сміливо виходив на акції протесту проти "зелених чоловічків". Група злочинців викрала його на очах у десятків людей і перед телекамерами. Через два тижні він був знайдений замученим. Він не здався. Тільки думка про останніх хвилинах Решата у кожної нормальної людини викликає жах і біль. А його сміливість викликає велику повагу", – зазначив Порошенко.

Решат Аметов зник 3 березня 2014 року. За словами очевидців, бойовики так званої "самооборони Криму" відвели його в невідомому напрямку з акції протесту проти окупації півострова "зеленими чоловічками" у Сімферополі.

15 березня його тіло зі слідами насильницької смерті було виявлено в селищі Земляничне Білогірського району. На тілі вбитого були виявлені численні сліди побоїв, голова була зав'язана скотчем, поруч лежали наручники. Причиною смерті експертиза назвала проникаюче колото-ріжуче поранення ножем в око.

Окупаційна влада призупинила розслідування вбивство Аметова у 2015 році, так як слідству не вдалося встановити осіб, причетних до злочину. Його викрадачі були ідентифіковані і допитані в статусі свідків.

Після смерті 39-річного Аметова у нього залишилася дружина і троє дітей.