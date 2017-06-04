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Президент попрощався із кардиналом Гузаром

4 червня в 19:09

Церемонія прощання з колишнім предстоятелем УГКЦ проходить у соборі Воскресіння Христового в Києві.

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Подружжя Порошенків проводило в останню путь Блаженнішого Любомира Гузара
president.gov.ua
Президент України Петро Порошенко з дружиною проводили в останню путь колишнього предстоятеля Української греко-католицької церкви Любомира Гузара. Церемонія прощання з Блаженнейщим проходить у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві, повідомляє прес-служба глави держави.

"Для кожного він знаходив абсолютно унікальні слова. Багатогодинні бесіди та зустрічі з ним заряджали твердим оптимізмом. Він був справжнім нащадком Андрея Шептицького та Йосипа Сліпого і відіграв важливу роль не тільки для Української греко-католицької церкви, не тільки для нашої держави, але і для всього світового українства", – підкреслив президент.

За словами глави держави, Блаженніший об'єднував Україну, забезпечував її єдність словом, думкою і молитвою.

"Я твердо вірю, що зараз, коли він відійшов до Господа, його молитва за Україну, за український народ, за наше майбутнє буде ще сильнішою", - додав Порошенко.

Дивіться фото: У Львові прощаються з Любомиром Гузаром

Блаженніший Любомир Гузар помер 31 травня на 85-му році життя. Його поховають у Києві 5 червня.
Любомир Гузар народився 26 лютого у Львові. У 1944 році сім'я змушена була покинути Україну. У 1993 році повернувся на рідну землю, а в 2005-2011 роках очолював Українську греко-католицьку церкву.

Детальніше про життєвий шлях кардинала Гузара читайте в матеріалі Катерини Щоткіної "За образом і подобою Його" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Гузар похорон УГКЦ Порошенко
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