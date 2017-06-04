Президент попрощався із кардиналом Гузаром

Церемонія прощання з колишнім предстоятелем УГКЦ проходить у соборі Воскресіння Христового в Києві.
"Для кожного він знаходив абсолютно унікальні слова. Багатогодинні бесіди та зустрічі з ним заряджали твердим оптимізмом. Він був справжнім нащадком Андрея Шептицького та Йосипа Сліпого і відіграв важливу роль не тільки для Української греко-католицької церкви, не тільки для нашої держави, але і для всього світового українства", – підкреслив президент.
За словами глави держави, Блаженніший об'єднував Україну, забезпечував її єдність словом, думкою і молитвою.
"Я твердо вірю, що зараз, коли він відійшов до Господа, його молитва за Україну, за український народ, за наше майбутнє буде ще сильнішою", - додав Порошенко.
Блаженніший Любомир Гузар помер 31 травня на 85-му році життя. Його поховають у Києві 5 червня.
Любомир Гузар народився 26 лютого у Львові. У 1944 році сім'я змушена була покинути Україну. У 1993 році повернувся на рідну землю, а в 2005-2011 роках очолював Українську греко-католицьку церкву.
Детальніше про життєвий шлях кардинала Гузара читайте в матеріалі Катерини Щоткіної "За образом і подобою Його" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA