Правозахисники сумніваються в об'єктивності конкурсу на посаду директора Центру правової допомоги – заява

Конкурс був проведений з істотними процедурними порушеннями, що ставить під сумнів бажання керівництва Міністерства юстиції виходити з принципу забезпечення незалежності системи, прав людини і цивільних свобод.

Відкрита громадська платформа розвитку української системи безоплатної правової допомоги зробила відкриту заяву за результатами проведення конкурсу на посаду директора Координаційного центру з надання правової допомоги, яку раніше обіймав Андрій Вишневський.

Правозахсники вважають, що керівництво Мінюсто свідомо створило умови для призначення на посаду діючого заступника міністра.

До заяви приєдналися спостерігачі від громадськості, які брали участь у роботі конкурсної комісії, а також "Лабораторія законодавчих ініціатив" та "Українська школа політичних студій".

Підтримати заяву можуть всі бажаючі на сторінці голови організації Лариси Денисенко у Facebook.

"Проведення Конкурсу на посаду директора Координаційного центру з надання правової допомоги сталося, на наш погляд, зі значними процедурними і змістовними недоліками та порушеннями, а це ставить під сумнів бажання керівництва Міністерства виходити з принципу забезпечення незалежності системи, прав людини, інтересів і свобод", – сказано в заяві, оприлюдненій ввечері в понеділок, 1 червня.

Зокрема, автори заяви побачили ознаки конфлікту інтересів та використання керівництвом Міністерства юстиції адміністративного ресурсу, який вплинув на хід конкурсу та його результати.

Правозахисники стверджують, що Мін'юст не забезпечив рівних можливостей для кандидатів, а також не визначив чіткі критерії оцінювання.

Члени комісії – працівники Мін'юсту не могли об'єктивно оцінювати кандидата – заступника міністра.

Система оцінювання (з балом від члена комісії) також ставила кандидатів у нерівні умови: з восьми членів комісії п'ятеро представляли Мін'юст, троє – неурядові організації.

У результаті, думки представників центрального апарату Мін'юсту та громадськості в питанні визначення переможця конкурсу виявилися радикально протилежними.

"Усі перераховані недоліки, а також надано преференції, працювали на користь кандидата, на час проведення конкурсу обіймав посаду заступника міністра юстиції, і це не є допустимим виходячи з принципів рівності та неупередженості", – підкреслюють автори заяви.

Активісти вважають, що проведення конкурсу подібним чином загрожує репутації Мін'юсту і ставить під сумнів подальшу діяльність в рамках реформи системи правосуддя.

"Ми очікуємо отримати від Міністерства юстиції пояснення такого проведення конкурсу. Цією заявою ставимо питання про політичну відповідальність персонально міністра юстиції України - Павла Петренка, а також першого заступника міністра - голови комісії Наталії Севостьянової", – сказано в заяві.

Правозахисники вимагають скасувати результати конкурсу і сформувати нову комісію з участю різних зацікавлених сторін і міжнародних партнерів.

У 2016 році Рада Європи провів оцінку системи безоплатної правової допомоги в Україні. За її результатами було відзначено, що Координаційний центр з надання правової допомоги та його директор мають прийнятний рівень незалежності та відповідальності за використання своїх ресурсів і штату по відношенню до виконавчої влади і парламенту.



Рада Європи також рекомендувалп, щоб директора Координаційного центру призначали шляхом індивідуально-професійної оцінки в порядку незалежного відбору для публічних посад, і щоб термін, на який призначають директора, підстави і порядок його звільнення були закріплені в законі про безоплатну правову допомогу.

Докладніше читайте в материле "Розкіш і злидні безоплатної правової допомоги" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".