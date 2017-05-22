Правозахисники передадуть в ЄС перелік фабрикантів справ проти українців у Криму

До нього увійдуть також "судді" та ті, хто веде справи "українських диверсантів".

ЄС отримає список усіх причетних до політичних справ "українських диверсантів" в окупованому Криму evgovorov / Depositphotos

Активісти Кримської правозахисної групи готують до передачі в Європейський Союз список осіб, причетних до фабрикування та супроводу никзки, повідомила керівник організації Ольга Скрипник.

"Ми зі свого боку готували інформацію щодо людей, які особисто несуть відповідальність за такі політичні справи, як справа "диверсантів" і інші. Це і перелік суддів, про який, можливо, вже знають журналісти, і такий перелік продовжує формуватись. Він частково вже поданий в Європейський Союз. І далі буде подаватися інформація про людей, які відповідальні за такі кримінальні справи, коли людей позбавляють свободи", - зазначила Скрипник під час прес-конференції в Києві у понеділок, 22 травня.

Крім того, правозахисниця закликала президента України Петра Порошенка, а також уряд, чітко формувати власні пропозиції європейській стороні щодо можливих способів впливу на Росію з метою звільнення незаконно затриманих українців.

За словами Скрипник, в даний час дев'ять затриманих "українських диверсантів" перебувають у СІЗО Сімферополя, хоча відразу ж після затримання "диверсантів" возили по всьому окупованому півострову.

"Зараз усі вони перебувають у СІЗО Сімферополя. Після затримання був певний період - близько тижня, коли взагалі ані родичі, ані адвокати не могли їх знайти, їх возили по ІТТ Криму", - розповіла правозахисниця.

Вона також нагадала про те, що "українські диверсанти" Андрій Захтей і Євген Панов деякий час провели в московському СІЗО.

Деякі затримані досі змушені користуватись послугами адвокатів, яких надала окупаційна "влада" півострова. Правозахисники не впевнені в тому, що юристи з РФ дійсно захищають українських затриманих, пояснила Скрипник.

"Судові засідання по даній справі стосуються тільки питання продовження термінів тимчасового утримання", - підкреслила вона.

10 серпня 2016 року ФСБ РФ звинуватила Головне управління розвідки Міністерства оборони України в спрямуванні на територію окупованого Криму диверсантів і веденні "масованих обстрілів".

Одним із затриманих ФСБ українських "диверсантів" виявився 39-річний житель Енергодара Євген Панов, який з 8 серпня не виходив на зв'язок із рідними. При цьому родичів, знайомих і ділових зв'язків в Криму у нього не було.

Пізніше в МЗС РФ назвали ім'я іншої особи, схопленої російськими силовиками за нібито "підготовку терактів в Криму". Так, крім Євгена Панова, співробітники ФСБ РФ затримали Андрія Захтея. Обох таємно вивезли з Криму в СІЗО в Москві.