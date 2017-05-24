Правоохоронці затримали "смотрящего" за бізнесом Курченка – Матіос

Деякі із затриманих сьогодні посадових осіб вже відправлені до Печерського суду для розгляду клопотань про арешт.

Бізнес бізнесмена Сергія Курченка залишився без "смотрящего" rush.org.ua

Правоохоронці затримали в рамках антикорупційної операції "смотрящего" за бізнесом бізнесменагенерал-лейтенанта Станіслава Денисюка, заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

"У цей момент частина людей, яких затримали у Києві, відправлені до Печерського суду для розгляду клопотань про арешт. Частині вручають підозри, частину доставляють зараз з Дніпропетровська, Харкова, Одеси. Ці люди не є при владі, але... скажу таке - зараз гелікоптер привезе діючого начальника служби безпеки, того "смотрящего" за всім бізнесом Курченка, генерал-лейтенанта Денисюка", – розповів Матіос на брифінгу в середу.

Раніше головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що 23 посадових особи були затримані в рамках великої антикорупційної операції. За його словами, у рамках кримінального провадження щодо так званих податкових майданчиків Олександра Клименка до відповідальності будуть притягнуті і співробітники правоохоронних органів.

Нагадаємо, генпрокурор Юрій Луценко пообіцяв, що заочні суди над Курченком і Клименком почнуться не пізніше Дня незалежності. За його словами, слідом за грошима екс-президента Віктора Януковича до держбюджету України прийдуть і кошти, вкрадені його найближчим оточенням.