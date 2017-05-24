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Правоохоронці затримали "смотрящего" за бізнесом Курченка – Матіос

24 травня в 14:03

Деякі із затриманих сьогодні посадових осіб вже відправлені до Печерського суду для розгляду клопотань про арешт.

Сергей Курченко
Бізнес бізнесмена Сергія Курченка залишився без "смотрящего"
rush.org.ua
Правоохоронці затримали в рамках антикорупційної операції "смотрящего" за бізнесом бізнесмена Сергія Курченка генерал-лейтенанта Станіслава Денисюка, заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

"У цей момент частина людей, яких затримали у Києві, відправлені до Печерського суду для розгляду клопотань про арешт. Частині вручають підозри, частину доставляють зараз з Дніпропетровська, Харкова, Одеси. Ці люди не є при владі, але... скажу таке - зараз гелікоптер привезе діючого начальника служби безпеки, того "смотрящего" за всім бізнесом Курченка, генерал-лейтенанта Денисюка", – розповів Матіос на брифінгу в середу.

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Раніше головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що 23 посадових особи були затримані в рамках великої антикорупційної операції. За його словами, у рамках кримінального провадження щодо так званих податкових майданчиків Олександра Клименка до відповідальності будуть притягнуті і співробітники правоохоронних органів.

Нагадаємо, генпрокурор Юрій Луценко пообіцяв, що заочні суди над Курченком і Клименком почнуться не пізніше Дня незалежності. За його словами, слідом за грошима екс-президента Віктора Януковича до держбюджету України прийдуть і кошти, вкрадені його найближчим оточенням.

За матеріалами: Укрінформ
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Теги Матіос Курченко Клименко
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