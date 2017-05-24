Правоохоронці затримали екс-голову Луганської ОДА Антіпова

У затриманого вилучили 3,8 млн доларів готівкою.

В ході масштабної антикорупційної операції, проведеної спільними силами Нацполіції та військової прокуратури, був затриманий екс-голова Луганської облдержадміністрації Олександр Антіпов, повідомив в Facebook міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. За його словами, у затриманого вилучили 3,8 млн доларів готівкою.

"Хто такий Антіпов Олександр Миколайович? Сьогодні – громадянин України, затриманий у порядку ст. 208 КК України і очікує рішення суду щодо визначення запобіжного заходу. У матеріалах ж кримінальної справи він значиться як колишній губернатор Луганської області, а пізніше начальник обласного управління Податкової адміністрації та начальник ГУ Міндоходів", – зазначив Аваков.

За словами глави МВС, Антіпову та його спільникам (десяткам колишніх чиновників Податкової адміністрації і прокурорам) інкримінують участь в схемі, розробленій колишнім міністром Міністерства доходів і зборів Олександра Клименка – так званих "податкових майданчиках".

"По суті, це була схема контролю над усіма конвертаційними центрами в країні, яка дозволяла підприємствам ухилятися від сплати податків на мільярдні суми. Зрозуміло, ці податки все одно платилися, тільки не до держбюджету, а в бюджети державних чиновників – вищих, міністра та його патронів. Але й на місцях, судячи з обшуків, дещо перепадало. Станом на сьогодні встановлена сума збитків від роботи "майданчиків" становить 96 мільярдів гривень. Але слідство ще триває", – повідомив міністр.

Раніше головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що 23 посадових особи були затримані в рамках великої антикорупційної операції. За його словами, у рамках кримінального провадження щодо так званих податкових майданчиків Олександра Клименка до відповідальності будуть притягнуті і співробітники правоохоронних органів.

Нагадаємо, генпрокурор Юрій Луценко пообіцяв, що заочні суди над Курченком і Клименком почнуться не пізніше Дня незалежності. За його словами, слідом за грошима екс-президента Віктора Януковича до держбюджету України прийдуть і кошти, вкрадені його найближчим оточенням.