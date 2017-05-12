Правоохоронці встановили 15 можливих учасників сутичок 9 травня у Дніпропетровській області

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Одного з учасників зіткнень вже заарештовано на 60 діб, ще для п'ятьох обирається запобіжний захід.

Поліція знайшла кількох учасників сутичок у Дніпропетровській області на заходах 9 травня УНІАН

У Дніпропетровській області правоохоронці встановили 15 осіб, які можуть бути причетні до сутичок в ході масових заходів 9 травня, повідомив заступник начальника Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області Олег Грозь.

Як повідомляє прес-служба прокуратури в Facebook, про це Грозь повідомив в ході брифінгу, проведеного спільно з співробітниками обласної прокуратури.

Наголошується, що поліцейські затримали сімох підозрюваних, трьом затриманим повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 350 (Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок), 294 (Масові заворушення) КК України. Щодо двох осіб ведуться подальші слідчі дії, ще одному суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці.

П'ятьом підозрюваним обирається міра запобіжного заходу, ще трьом готується оприлюднення повідомлення про підозру.

"Всі вони – молоді чоловіки спортивної зовнішності, деякі з них працювали в охоронних структурах міста. Є інформація, що за участь в заході їм платили по 600 гривень. Також серед затриманих є особа, яка фінансувала учасників заворушень. Наразі слідство працює над впізнання всіх учасників сутички, проте головним завданням залишається встановити організатора провокацій. Правоохоронці звертаються до громадськості, зокрема свідків бійки, повідомляти будь-яку інформацію, яка може допомогти в розслідуванні цих злочинів", – йдеться в повідомленні.

У розслідуванні зазначених кримінальних проваджень задіяні 15 слідчих прокуратури та поліції. Проведено 20 обшуків. 10 людей визнані потерпілими.

Нагадаємо, під час масових акцій в День перемоги постраждали 15 осіб, про це під час брифінгу заявив директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко. За його словами, зіткнення відбулися в Києві, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі. У відділення поліції були доставлені більше 50 осіб.