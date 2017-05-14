Практика шкільного репетиторства є проявом більш глибоких проблем української освіти

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Батьки українських школярів сумніваються в тому, що шкільні програми відповідають програмам ЗНО.

Шкільна освіта в Україні страждає від серйозних проблем

Поширена в Україні практика шкільного репетиторства є лише зовнішнім проявом більш глибоких проблем в освіті, пише в своїй статті дляОксана Онищенко.

Автор вказує, що декілька таких проблем виділили автори дослідження "Огляди ОЕСР на тему доброчесності в освіті: Україна 2017", проведеного в Україні Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Насамперед, це незадовільна якість викладання в школі та перевантаження.

"Батьки стверджують, що репетиторство від шкільних учителів допомагає збагачувати знання дітей і потрібне, щоб компенсувати обмежену ефективність навчання у класі — через надто велику кількість учнів, перевантажену навчальну програму та недостатню уважність їхніх дітей", - цитує автор звіт ОЕСР.

Крім цього, репетиторство вказує на ще одну проблему – сумніви батьків у тому, що шкільні програми відповідають програмам ЗНО.

Як зазначає Онищенко, експерти, які готували Огляд, обговорювали цю проблему з фахівцями кількох престижних українських університетів та інститутів підвищення кваліфікації.

"Українські експерти вважають, що "між ЗНО і тим матеріалом, який викладається у школі, є невідповідність, але вона не стосується змістової частини. Скоріше, вона походить із самого формату ЗНО, який менш знайомий учням, ніж інші форми оцінювання", - йдеться в статті.

За словами автора, репетиторство є також проявом проблеми нерівного доступу до освіти, оскільки оплатити послуги репетитора можуть собі дозволити не всі.

"ТТак, за даними Держстату, у 2016 році витрати українських домогосподарств на приватні додаткові заняття становили 24% від загального доходу родини. "Це відповідає результатам з інших країн, де діти багатших батьків більш схильні до відвідування репетиторів, ніж діти з незаможних родин", — читаємо у Звіті", - вказує Онищенко.

Вона також зазначила, що представляючи звіт про дослідження публічно, директор департаменту освіти і навичок ОЕСР Андреас Шляйхер підкреслив, що репетиторство — це феномен, що вимагає втручання органів влади.

Детальніше про проблеми репетирорства в Україні читайте в статті Оксани Онищенко "Що робити з репетиторством у школах? Поради міжнародних експертів" у тижневику "Зерало тижня. Україна".