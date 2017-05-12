Полонений військовослужбовець самовільно залишив місце служби – ЗСУ

Сержант Гапьяк може виявитися перебіжчиком

Військовослужбовець Гапьяк самовільно залишив місце служби в зоні АТО в кінці березня цього року, за даним фактом було проведено службове розслідування, а також відправлено повідомлення у військову прокуратуру і в військову службу правопорядку, повідомила прес-служба штабу АТО на своїй сторінці в Facebook.

За даними штабу, 11 травня в Інтернеті було опубліковано допит невідомими сержанта військової служби за контрактом Гапьяка Т. Я.



"Після ретельного вивчення інциденту, який стався в кінці березня, і обліку всіх обставин військовослужбовець був позбавлений військового звання" сержант "відповідно до Дисциплінарного Статуту Збройних Сил України. Матеріали службового розслідування направлені до військової прокуратури для прийняття правового рішення за статтею 430 КК -" Добровільна здача в полон ", - повідомили в штабі АТО.