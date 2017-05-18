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Постраждалих при ДТП в Туреччині українських туристів госпіталізовано – МЗС

18 травня в 14:01

Посольство, страхова компанія та туроператор надають допомогу постраждалим.

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У МЗС повідомили, що постраждалим в Туреччині українцям надають допомогу
Hurriyet Daily News
Громадян Україн, що постраждали в результаті ДТП у турецькій провінції Мугла, було доставлено до лікарні, повідомили в Департаменті консульської служби МЗС України.

"ДТП у Туреччині. Постраждалі українці доставлені в лікарню. Посольство, страхова комп. і туроператор надають допомогу", – йдеться в повідомленні служби в Twitter.

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Раніше повідомлялося, що в турецькій провінції Мугла перекинувся туристичний автобус, на борту якого перебували українські туристи. Внаслідок ДТП постраждали не менше 17 осіб.

Турецьке видання Hurriyet зазначає, що двоє з 17 поранених – громадяни Туреччини.

За матеріалами: DT.UA
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Теги ДТП посол Туреччина
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