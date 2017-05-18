Постраждалих при ДТП в Туреччині українських туристів госпіталізовано – МЗС

Посольство, страхова компанія та туроператор надають допомогу постраждалим.
"ДТП у Туреччині. Постраждалі українці доставлені в лікарню. Посольство, страхова комп. і туроператор надають допомогу", – йдеться в повідомленні служби в Twitter.
ДТП у #Туреччина. Постраждалі українці доставлені в лікарню. Посольство, страхова комп. і туроператор надають допомогу.— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 18 травня 2017 р.
Раніше повідомлялося, що в турецькій провінції Мугла перекинувся туристичний автобус, на борту якого перебували українські туристи. Внаслідок ДТП постраждали не менше 17 осіб.
Турецьке видання Hurriyet зазначає, що двоє з 17 поранених – громадяни Туреччини.DT.UA