Постраждалих при ДТП в Туреччині українських туристів госпіталізовано – МЗС

Посольство, страхова компанія та туроператор надають допомогу постраждалим.

У МЗС повідомили, що постраждалим в Туреччині українцям надають допомогу Hurriyet Daily News

Громадян Україн, що постраждали в результаті ДТП у турецькій провінції Мугла, було доставлено до лікарні, повідомили в Департаменті консульської служби МЗС України.

"ДТП у Туреччині. Постраждалі українці доставлені в лікарню. Посольство, страхова комп. і туроператор надають допомогу", – йдеться в повідомленні служби в Twitter.

ДТП у #Туреччина. Постраждалі українці доставлені в лікарню. Посольство, страхова комп. і туроператор надають допомогу. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 18 травня 2017 р.

Раніше повідомлялося, що в турецькій провінції Мугла перекинувся туристичний автобус, на борту якого перебували українські туристи. Внаслідок ДТП постраждали не менше 17 осіб.

Турецьке видання Hurriyet зазначає, що двоє з 17 поранених – громадяни Туреччини.