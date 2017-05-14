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Посол ЄС похвалив Україну за проведення "Євробачення"

14 травня в 14:53

За його словами, Україна показала, що здатна якісно проводити події світового масштабу.

Мингарелли
Мінгареллі вважає, що Україна показала здатність проводити великі міжнародні події.
Mission of Ukraine to the EU / Facebook
 Голова представництва ЄС в Україні Х'юг Мінгареллі похвалив Україну за якісне проведення "Євробачення" у цьому році, відзначивши, що наша країна показала здатність проводити у себе події світового масштабу.

Про це він сказав з нагоди Дня Європи, який сьогодні відзначають в Україні.

"Я не експерт у таких питаннях, але наскільки я можу судити, все відбулось на дуже високому рівні. Це ще раз підтверджує те, що українці і Україна можують виконувати все на високому світовому рівні, коли йде мова про організацію таких подій. Після проведення чемпіонату Європи з футболу кілька років тому, це ще одна подія, яка свідчить про те, що українці можуть проводити і конкурувати з найбільш розвиненими країнами світу в організації таких подій", - сказав дипломат.

 Також посол ЄС пообіцяв Україні фінансову і політичну підтримку в процесі євроінтеграції. Він нагадав, що через кілька тижнів українці почнуть користуватися безвізовим режимом. Нагадаємо, що ЄС виділив Україні 10 мільйонів євро на підтримку реформи держуправління.  У Кабміні планують залучати спеціалістів на відкритих конкурсах для роботи в міністерствах.

За матеріалами: Укрінформ
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Теги Україна Євробачення
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