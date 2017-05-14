Посол ЄС похвалив Україну за проведення "Євробачення"

За його словами, Україна показала, що здатна якісно проводити події світового масштабу.
Про це він сказав з нагоди Дня Європи, який сьогодні відзначають в Україні.
"Я не експерт у таких питаннях, але наскільки я можу судити, все відбулось на дуже високому рівні. Це ще раз підтверджує те, що українці і Україна можують виконувати все на високому світовому рівні, коли йде мова про організацію таких подій. Після проведення чемпіонату Європи з футболу кілька років тому, це ще одна подія, яка свідчить про те, що українці можуть проводити і конкурувати з найбільш розвиненими країнами світу в організації таких подій", - сказав дипломат.
Також посол ЄС пообіцяв Україні фінансову і політичну підтримку в процесі євроінтеграції. Він нагадав, що через кілька тижнів українці почнуть користуватися безвізовим режимом. Нагадаємо, що ЄС виділив Україні 10 мільйонів євро на підтримку реформи держуправління. У Кабміні планують залучати спеціалістів на відкритих конкурсах для роботи в міністерствах.Укрінформ