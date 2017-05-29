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Порошенко звільнив заступника командувача Нацгвардією Рудницького

29 травня в 12:31

Рудницький служить у внутрішніх військах з 1979 року. Свою посаду обіймав з травня 2014 року.

Валерий Рудницкий
55-річний генерал відправлений у відставку
Аргумент
Президент України Петро Порошенко звільнив заступника командуючого Національною гвардією України Валерія Рудницького.

"Звільнити Рудницького Валерія Івановича з посади заступника командуючого Національною гвардією України і зарахувати його в розпорядження командувача Національною гвардією України", - йдеться в указі президента.

Рудницький був призначений на цю посаду в травні 2014 року Олександром Турчиновим, який тоді виконував обов'язки президента.

Валерій Рудницький народився 27 вересня 1962 року в Мінську. Закінчив Орджонікідзевське вище військове командне училище. У Внутрішніх військах проходить службу з 1979 року.

У червні 2012 року був призначений першим заступником начальника Головного управління - командувача Внутрішніми військами МВС України.

За матеріалами: DT.UA
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