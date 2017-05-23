Порошенко засудив теракт у Манчестері

В результаті вибуху на стадіоні в Манчестері загинули щонайменше 22 особи.

Порошенко прокоментував події у Манчестері

Президент України Петро Порошенко висловив підтримку та співчуття Великобританії у зв'язку з терактом в Манчестері.

"Шокований звісткою про теракт у Манчестері. Суворо засуджую будь-які акти тероризму. Моï найщиріші співчуття сім'ям та близьким загиблих. Украïна разом з Великою Британією у ці трагічні часи", - написав він у Twitter.

Україна разом з Великою Британією у ці трагічні часи — Петро Порошенко (@poroshenko) 23 мая 2017 г.

Вибух в Манчестері відбувся після концерту співачки Аріана Гранде в ніч на 23 травня. Правоохоронні органи припускають, що вибух на стадіоні був терактом, який був здійснений терористом смертником, однак на даний момент встановлюються подробиці інциденту. Поліція заблокувала всі вулиці навколо Манчестер арени, на якій стався вибух. МЗС з'ясовує наявність українців серед постраждалих під час вибуху в Манчестері.

На даний момент число загиблих в результаті вибуху на стадіоні Manchester Arena досягло 22 осіб,