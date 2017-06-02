Порошенко закликав депутатів розглянути проект медичної реформи до кінця сесії

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Робоча група внесла поправки урядовий законопроект.

Президент визнав, що українська медицина потребує нагального реформування president.gov.ua

Президент України Петро Порошенко публічно звернувся до народних депутатів із закликом підтримати проект, який найближчим буде внесений до Верховної Ради.

Під час засідання Національної ради реформ у п'ятницю, 2 червня, глава держави заявив, що українська медицина потребує нагального реформування.

Порошенко повідомив, що за результатами роботи робочої групи до урядових законопроектів внесені поправки, ініційовані парламентськими комітетами й Адміністрацією президента.

Глава держави також вказав на необхідність затвердження пакету державних гарантій пацієнту на законодавчому рівні, виключивши можливість регулювання цього питання за допомогою постанов Кабміну.

Президент повідомив, що за його ініціативою розроблено законопроект про медичну допомогу на селі, який стане частиною пакету законопроектів, прийняття яких забезпечить проведення реформи охорони здоров'я.

"Запуск медичної реформи бажано провести через голосування в парламенті до завершення цієї сесії", – підкреслив президент.

Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я, 15 березня представило пакет законопроектів про медичну реформеи зажадало їх затвердження Верховною Радою до 16 травня. Однак 18 травня в парламенті не вистачило голосів для включення їх до порядку денного.

1 червня заступник голови парламентської фракції БПП Сергій Березенко повідомив, що робоча група завершила розгляд урядових законопроектів, об'єднала чотири з них в один, і готова рекомендувати Верховній Раді підтримати реформу охорони здоров'я.

Детальніше про перспективи медичної реформи в Україні читайте у статті Юрія Ганущака "Здоровий спосіб" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".